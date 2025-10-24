Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní nehoda na Jičínsku
Utržené kolo způsobilo další střet.
Ve středu v podvečer došlo k dopravní nehodě na silnici I. třídy číslo 16 v katastru obce Lavice na Jičínsku. Pětačtyřicetiletý řidič vozidla Škoda, z dosud nezjištěných příčin měl přejet mimo svůj jízdní pruh, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Volkswagen, který řídil 26letý muž. Vozidlo značky Volkswagen se následně převrátilo na pravý bok, přičemž dále došlo k utržení jeho levého předního kola. To poté nekontrolovaně odlétlo do jízdní dráhy vozidla Ford, které jelo za ním ve stejném směru. Přestože 58letý řidič Fordu zareagoval úhybným manévrem, střetu s letícím kolem se již nepodařilo zabránit.
Při dopravní nehodě došlo k zranění řidičů vozidla Škoda a Volkswagen, kteří byli předáni do péče záchranářů.
Alkohol byl u všech řidičů motorových vozidel na místě vyloučen dechovou zkouškou.
Příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření.
Podzimní období přináší výrazné změny v dopravních podmínkách. Policie ČR upozorňuje všechny řidiče, aby zvýšili svou pozornost za volantem a přizpůsobili jízdu aktuálním rizikům spojeným s počasím, viditelností a stavem vozovek.
Zhoršená viditelnost – ranní mlhy, déšť a dřívější stmívání snižují schopnost včas reagovat. Používejte správné osvětlení a přizpůsobte rychlost podmínkám.
Kluzké vozovky – spadané listí, mokrý asfalt a nízké teploty zvyšují riziko smyku. Udržujte bezpečný odstup a vyvarujte se prudkých manévrů.
Pohyb chodců a cyklistů – v podzimním šeru jsou hůře viditelní. Buďte obezřetní zejména v blízkosti škol, přechodů a cyklostezek.
24. října 2025
prap. Mgr. Martin Stránský