Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopravní nehoda na 68 kilometru dálnice D10

Zasahujeme v místě dopravní nehody. Komunikace je oboustranně uzavřena. 

AKTUALIZACE  11:13 hodin

Úsek ve směru na Liberec je již plynulý. Okolnosti a příčiny vzniku dopravních nehody jsou předmětem vyšetřování dopravních policistů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes ráno v čase 09:02 hodin jsme přijali prostřednictvím linky 158 oznámení o dopravní nehodě nákladního vozidla a dvou osobních vozidel na 68 kilomentru dálnice D10 ve směru od Liberce na Prahu. Na místě zasahují složky IZS a komunikace je oboustranně neprůjezdná

Doporučujeme řidičům ve směru do Liberce zvolit po dobu uzavírky komunikace objízdnou trasu přes Lažany, Čverčín. Nájez od silnice č. I/35 na dálnici D10 je zajištěn světelnou směrovou šipkou a policisté odklání dopravu na silnici č. 610.

Krátce před půl 10 při nedobrždění kolony v důsledku výše uvedené situace se střetl nákladní automobil se dvěmi již stojícími.osobními vozidly. 

Žádáme řidiče, aby v uvedeném úseku dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali pokyny policejních hlídek, které se snaží v místě a okolí zajistit plynulost silničního provozu.

por. Bc. Klára Jeníčková
22. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 