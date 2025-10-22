Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dopravní nehoda na 68 kilometru dálnice D10
Zasahujeme v místě dopravní nehody. Komunikace je oboustranně uzavřena.
AKTUALIZACE 11:13 hodin
Úsek ve směru na Liberec je již plynulý. Okolnosti a příčiny vzniku dopravních nehody jsou předmětem vyšetřování dopravních policistů.
Dnes ráno v čase 09:02 hodin jsme přijali prostřednictvím linky 158 oznámení o dopravní nehodě nákladního vozidla a dvou osobních vozidel na 68 kilomentru dálnice D10 ve směru od Liberce na Prahu. Na místě zasahují složky IZS a komunikace je oboustranně neprůjezdná
Doporučujeme řidičům ve směru do Liberce zvolit po dobu uzavírky komunikace objízdnou trasu přes Lažany, Čverčín. Nájez od silnice č. I/35 na dálnici D10 je zajištěn světelnou směrovou šipkou a policisté odklání dopravu na silnici č. 610.
Krátce před půl 10 při nedobrždění kolony v důsledku výše uvedené situace se střetl nákladní automobil se dvěmi již stojícími.osobními vozidly.
Žádáme řidiče, aby v uvedeném úseku dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali pokyny policejních hlídek, které se snaží v místě a okolí zajistit plynulost silničního provozu.
por. Bc. Klára Jeníčková
22. října 2025