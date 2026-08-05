Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Dopravní nehoda I. P. Pavlova - AKTUALITA
Aktuální informace k dopravní nehodě ze dne 13. července 2026.
V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání. Do současné chvíle nebyla ve věci obviněna žádná konkrétní osoba. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení neveřejné, nebudeme k případu nyní poskytovat žádné bližší informace.
mjr. Ing. Eva Kropáčová
5.8.2026