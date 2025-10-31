Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní nehoda elektro-koloběžky
Hledáme svědky dopravní nehody.
Dne 30. října 2025 ve 21:23 hodin došlo v Hradci Králové, městské části Slezské Předměstí, na třídě SNP v křižovatce s ulicí Jánošíkova k dopravní nehodě. Řidič elektro-koloběžky značky Sencor z dosud nezjištěných příčin upadl na vozovku, konkrétně na přechod pro chodce.
Při nehodě došlo ke zranění řidiče elektro-koloběžky, který byl následně převezen vozidlem Zdravotnické záchranné služby do Fakultní nemocnice Hradec Králové k ošetření. Ke zranění dalších osob nedošlo a na elektro-koloběžce nevznikla žádná škoda.
Policie žádá případné svědky události, kteří se v uvedenou dobu nacházeli v okolí místa nehody a mohli by poskytnout informace k jejímu průběhu, aby se ozvali na linku 158 nebo kontaktovali dopravní inspektorát v Hradci Králové na telefonním čísle: 974 527 559.
Zároveň se obracíme na občany, kteří by mohli disponovat kamerovým záznamem z místa události (např. z palubních kamer vozidel, bezpečnostních kamer domů či provozoven), aby jej poskytli policii k dalšímu šetření.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Martina Jandová
31.10.2025