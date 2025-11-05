Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní nehoda cyklistky si vyžádala zranění
Seniorka (87 let) nedala přednost, střet s autem skončil zraněním.
V úterý 4. listopadu 2025 v 18:15 hodin došlo v Hradci Králové na křižovatce ulic Hradební, Brněnská a U Přívozu k dopravní nehodě mezi cyklistkou a osobním automobilem. Podle prvotního šetření cyklistka (87 let), jedoucí na jízdním kole značky Velamos Super Deluxe po vedlejší komunikaci ul. U Přívozu, nedala přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici a vjela do jízdní dráhy osobního automobilu CITROËN C4.
Došlo ke střetu pravé přední části vozidla s pravou boční částí jízdního kola, následkem čehož cyklistka upadla na vozovku. Při nehodě utrpěla lehké zranění a byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Alkohol byl u obou účastnic nehody vyloučen dechovou zkouškou, stejně tak byl negativní orientační test na přítomnost návykových látek u řidičky. Cyklistka neměla při jízdě nasazenou ochrannou přilbu.
Žádáme případné svědky nehody, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v okolí křižovatky ulic Hradební, Brněnská a U Přívozu, aby se ozvali na linku 158. Každá informace může pomoci k přesnému objasnění průběhu dopravní nehody.
Bezpečnost cyklistů, zejména seniorů, představuje zásadní aspekt silničního provozu. Důrazně doporučujeme používání ochranné přilby, která může výrazně zmírnit následky případného pádu. Dále apelujeme na respektování dopravního značení, zvýšenou opatrnost při jízdě za snížené viditelnosti a používání reflexních prvků. Starší cyklisté by měli zvážit vhodnost trasy a čas jízdy, aby se vyhnuli rušnému provozu a rizikovým situacím.
Bezpečnost je společnou odpovědností všech účastníků silničního provozu. Buďme k sobě ohleduplní.
por. Bc. Martina Jandová
5.11.2025