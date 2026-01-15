Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dopravní nehoda, alkohol a agresivita
Důmyslný systém eCall, přivolávající složky IZS při dopravní nehodě řidiče nejspíš nepotěšil.
O tom, že systém eCall, který v autě v případě dopravní nehody sám automaticky naváže spojení s tísňovou linkou 112 a přivolá složky IZS, opravdu funguje, se přesvědčil devětatřicetiletý muž, který ale z automaticky přivolané pomoci zjevně nadšený nebyl.
V neděli 11. ledna, krátce po 1 hodině ranní, se na tísňové lince ozval automatický hovor z havarovaného vozidla, které se mělo nacházet v blízkosti centra města Liberce. Na místo byla okamžitě vyslána policejní hlídka, která si všimla poškozeného vozidla s vystřelenými airbagy, které začalo couvat příčně přes komunikaci a následně se rozjelo vpřed a zastavilo na chodníku. Za volantem seděl devětatřicetiletý muž, ze kterého policisté cítili alkohol. Ti ho vyzvali k provedení dechové zkoušky, jejíž naměřená hodnota atakovala 2 promile alkoholu v krvi. K výsledku zkoušky řidič vedl, že si před jízdou dal přibližně osm piv. Policisté na místo přivolali i kolegy z dopravního inspektorátu pro zadokumentování nehody a dále zdravotnickou záchrannou službu k vyšetření řidiče po dopravní nehodě.
Vzhledem k tomu, že řidič nebyl během jízdy připoután bezpečnostním pásem a při nehodě došlo k vystřelení airbagů, přivolaní záchranáři chtěli řidiče vyšetřit pro možná život ohrožující zranění. S tím on ale nesouhlasil a začal z místa odcházet. Nereagoval ani na výzvy policistů s výstrahou, proto byl na místě zajištěn. Začal se chovat agresivně nejen vůči policistům, ale i zdravotníkům. Následně byl transportován zdravotní záchrannou službou do nemocničního zařízení za doprovodu policejní hlídky. V nemocnici ale jeho agresivní chování pokračovalo. Nejen že vůči policistům a zdravotníkům směřoval vulgární výrazy, ale následně také využil spoutaných rukou před tělem (z důvodu prováděných lékařských vyšetření) a jednoho z policistů udeřil do obličeje. Policisté tak byli nuceni použít donucovací prostředky a agresora zadržet. Noc devětatřicetiletý muž strávil v policejní cele, kde si po vystřízlivění převzal jako obviněný od libereckých kriminalistů usnesení o zahájení trestního stíhání. O spáchaných skutcích se bude vést společné řízení.
15. ledna 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje