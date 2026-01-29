Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní nehoda a téměř 3 promile
Muž v Jičíně opakovaně pod vlivem naboural, poškodil plot i zaparkovaná vozidla.
Dopravní policisté z Jičína se od nedělního podvečera zabývají případem dopravní nehody, kterou způsobil 52letý cizinec jedoucí pod vlivem alkoholu.
V katastru obce Jičín řidič vozidla Ford nejprve z důvodu nevěnování se řízení narazil přední částí vozidla do oplocení rodinného domu. Po vycouvání pokračoval v jízdě, avšak o několik ulic dál opět nezvládl řízení a narazil do dvou zaparkovaných vozidel značek Suzuki a Škoda. Ani tentokrát na místě nezůstal a z místa nehody odjel. O několik desítek metrů dál však svou jízdu zastavil. V tu dobu však byli policisté k místu dopravních nehod vysláni operačním důstojníkem. Policisté řidiče vozidla nalezli a tento se k činu doznal.
Provedená dechová zkouška u muže prokázala, že nevěnování se řízení bylo podstatně zesíleno nezvládnutím jízdy v důsledku předchozí konzumace alkoholických nápojů. Muži bylo naměřeno 2,86 promile alkoholu v dechu.
Předběžná škoda způsobená jeho jízdou byla vyčíslena celkem na přibližně 170 000 tisíc korun. Při události naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
Policisté muži sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázaní viny muži hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Policie ČR upozorňuje všechny řidiče, že jízda pod vlivem alkoholu představuje jedno z nejvážnějších rizik na silnicích. Alkohol výrazně snižuje schopnost soustředění, zpomaluje reakce a zkresluje vnímání situací v provozu.
29. ledna 2026
por. Mgr. Martin Stránský