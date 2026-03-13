Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Dopravní nehoda
Hledáme řidiče, který srazil nezletilou dívku.
Dopravní policisté se zabývají nehodou, která se stala ve čtvrtek 12. 3. na křižovatce ulic Ke Krči x Nad Přívozem v Praze 4 deset minut před 14 hodinou. Řidič malého černého vozu se na přechodu pro chodce střetl s 11letou dívkou, která po něm přecházela. Řidič nejprve zastavil a zajímal se o zdravotní stav dívky, pak ale odjel. Následně dívku rychlá záchranná služba převezla do nemocnice, odkud byla bez nutnosti hospitalizace propuštěna
Řidič by měl být starší muž, který měl v uchu naslouchátko.
Jestli nehodu někdo viděl, nebo řidič předmětného vozidla čte tyto řádky, ať se ozve na linku 158.
mjr. Jan Daněk
