Dopravní nehoda

Hledáme řidiče, který srazil nezletilou dívku. 

Dopravní policisté se zabývají nehodou, která se stala ve čtvrtek 12. 3.  na křižovatce ulic Ke Krči x Nad Přívozem v Praze 4 deset minut před 14 hodinou. Řidič malého černého vozu se na přechodu pro chodce střetl s 11letou dívkou, která po něm přecházela. Řidič nejprve zastavil a zajímal se o zdravotní stav dívky, pak ale odjel. Následně dívku rychlá záchranná služba převezla do nemocnice, odkud byla bez nutnosti hospitalizace propuštěna

Řidič by měl být starší muž, který měl v uchu naslouchátko.

Jestli nehodu někdo viděl, nebo řidič předmětného vozidla čte tyto řádky, ať se ozve na linku 158.

mjr. Jan Daněk
13. 3. 2026

