Dopravní nehoda
U Nové hospody došlo k další dopravní nehodě.
Dnes krátce po třinácté hodině došlo na silnici I/4 v katastru obce Předotice na Písecku k dopravní nehodě. Jde o hlavní tah od Strakonic na Prahu poblíž křižovatky zvané Nová Hospoda. Na místo vyjížděly všechny základní složky IZS, střetla se zde dvě osobní vozidla značek Seat a Kia.
Podle prvotních informací došlo ke čtyřem zraněním, mezi kterými jsou bohužel i děti, důvodem střetu bylo nedání přednosti v jízdě. Jde o přehledný úsek, k velmi vážným i tragickým nehodám zde však došlo i v minulosti. Na místě stále pracují policisté i hasiči, silnice je s opatrností průjezdná.
21.října 2025