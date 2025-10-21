Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda

U Nové hospody došlo k další dopravní nehodě. 

Dnes krátce po třinácté hodině došlo na silnici I/4 v katastru obce Předotice na Písecku k dopravní nehodě. Jde o hlavní tah od Strakonic na Prahu poblíž křižovatky zvané Nová Hospoda. Na místo vyjížděly všechny základní složky IZS, střetla se zde dvě osobní vozidla značek Seat a Kia.

Podle prvotních informací došlo ke čtyřem zraněním, mezi kterými jsou bohužel i děti, důvodem střetu bylo nedání přednosti v jízdě. Jde o přehledný úsek, k velmi vážným i tragickým nehodám zde však došlo i v minulosti. Na místě stále pracují policisté i hasiči, silnice je s opatrností průjezdná.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cu

21.října 2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 