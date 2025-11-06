Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dopravní kontroly v období podzimních svátků
Policisté se zaměřili na chování řidičů v rizikovém období.
Během svátků a podzimních prázdnin se zvyšuje intenzita silničního provozu a s tím i spojená rizika. Na základě těchto skutečností proběhly v období od 25. října do 2. listopadu 2025 v celém Libereckém kraji speciální kontroly, jejichž cílem bylo zajištění maximálního dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Policisté během tohoto opatření zkontrolovali celkem 590 vozidel a odhalili 205 přestupků v dopravě. Devadesát řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost, kdy ve 39 případech překročili rychlost v obci a v 51 případech mimo obec. Dvanáct řidičů nepoužilo bezpečnostní pás nebo jiný zádržný systém. Patnáct řidičů drželo za jízdy telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. U dvaceti třech vozidel policisté zjistili nevyhovující technický stav. Zbylé přestupky se týkaly způsobu jízdy, přednosti na přechodu pro chodce, předjíždění, zákonného pojištění a dálničních poplatků.
Jeden řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu a tři řídili pod vlivem návykových látek. Policisté odhalili jednoho řidiče bez řidičského oprávnění a jednoho, který řídil i přes skutečnost, že měl platný zákaz řízení motorových vozidel. Policisté projednali 196 přestupků příkazy na místě v celkové výši 289 000 Kč a 9 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu. Dvěma řidičům policisté zadrželi řidičský průkaz za překročení rychlosti, jednomu za řízení pod vlivem alkoholu a jednomu za řízení pod vlivem návykových látek.
Z hlediska statistiky pozorujeme mírné zlepšení situace na našich silnicích, jelikož ve stejném období v roce 2024 bylo odhaleno 232 přestupků řidičů z celkových 575 zkontrolovaných vozidel.
nprap. Libor Barták
6. listopadu 2025