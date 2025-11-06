Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopravní kontroly v období podzimních svátků

Policisté se zaměřili na chování řidičů v rizikovém období. 

Během svátků a podzimních prázdnin se zvyšuje intenzita silničního provozu a s tím i spojená rizika. Na základě těchto skutečností proběhly v období od 25. října do 2. listopadu 2025 v celém Libereckém kraji speciální kontroly, jejichž cílem bylo zajištění maximálního dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Policisté během tohoto opatření zkontrolovali celkem 590 vozidel a odhalili 205 přestupků v dopravě. Devadesát řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost, kdy ve 39 případech překročili rychlost v obci a v 51 případech mimo obec. Dvanáct řidičů nepoužilo bezpečnostní pás nebo jiný zádržný systém. Patnáct řidičů drželo za jízdy telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. U dvaceti třech vozidel policisté zjistili nevyhovující technický stav. Zbylé přestupky se týkaly způsobu jízdy, přednosti na přechodu pro chodce, předjíždění, zákonného pojištění a dálničních poplatků.

Jeden řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu a tři řídili pod vlivem návykových látek. Policisté odhalili jednoho řidiče bez řidičského oprávnění a jednoho, který řídil i přes skutečnost, že měl platný zákaz řízení motorových vozidel. Policisté projednali 196 přestupků příkazy na místě v celkové výši 289 000 Kč a 9 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu. Dvěma řidičům policisté zadrželi řidičský průkaz za překročení rychlosti, jednomu za řízení pod vlivem alkoholu a jednomu za řízení pod vlivem návykových látek.

Z hlediska statistiky pozorujeme mírné zlepšení situace na našich silnicích, jelikož ve stejném období v roce 2024 bylo odhaleno 232 přestupků řidičů z celkových 575 zkontrolovaných vozidel.

nprap. Libor Barták
6. listopadu 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 