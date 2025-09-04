Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopravní kontroly v obci Dubňany (okr. Louny)

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

ŽÁDOST:

1. Kolik kontrol bylo PČR provedeno v obci Dubčany (u Liběšic, okr. Louny) se zaměřením na dodržování maximální povolené rychlosti (30 km) za období 04-09/2025.

2. Kolik kontrol bylo PČR provedeno v obci Dubčany (u Liběšic, okr. Louny) se zaměřením na dodržování hmotnosti a rozměrů nákladních vozidel (§ 43a zák. 361/2000 Sb.), zejména nákladních vozidel 12t za období 04-09/2025.

3. Kolik deliktních jednání bylo zjištěno podle bodu 1 za uvedené období.

4. Kolik deliktních jednání bylo zjištěno podle bodu 2 za uvedené období.

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k požadovaným informacím sdělila následující:

Ad 1) Informace k počtu kontrol nejsou k dispozici. Kontroly zaměřené na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v územní působnosti dopravního inspektorátu územního odboru Louny Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje jsou plánovány operativně.

Ad 2) Žádná, v obci Dubčany není omezení hmotnosti nákladních vozidel.

Ad 3) Za požadované období bylo v obci Dubňany zjištěno 18 skutků překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Ad 4) Vzhledem k odpovědi v bodě 2 – žádné.

por. Bc. Pavla Mašínová, 29. 12. 2025

