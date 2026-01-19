Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní kontroly v Krkonoších
Dopraváci odhalili 6 řidičů „pod vlivem“ a jednou CEPAN.
O víkendu se dopravní policisté z Trutnova ve Špindlerově Mlýně při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zaměřili zejména na kontroly řidičů motorových vozidel, přičemž šest z kontrolovaných bylo pod vlivem alkoholu a k jeho požití se doznali. Tito řidiče oznámíme správnímu orgánu k pojednání.
Dalšího 42letého řidiče kontrolovali „dopraváci“ včera po 10. hodině dopolední v Peci pod Sněžkou, u kterého zjistili v systému CEPAN (centrální evidence přeplatků a nedoplatků) nedoplatek téměř 30 tisíc korun. Muž na místě kontroly nedoplatek uhradil.
V CEPANU jsou evidovány nedoplatky na pravomocných pokutách za přestupky podle zákona o silničním provozu (běžné přestupky např. za rychlost, držení telefonu, technický stav vozidla, předjíždění, bezpečnostní pásy), zákona o silniční dopravě (přestupky za sociální předpisy – např. doba řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku nákladních vozidel) nebo zákona o pozemních komunikacích (kontrolní vážení vozidel).
Řidič může uhradit nedoplatek na místě kontroly výhradně v českých korunách jak v hotovosti, tak prostřednictvím platebního terminálu. Úhradu za řidiče může provést i třetí osoba.
Královédvorští policisté se v pátek 16. ledna 2026 dopoledne na Krkonošské ulici rozhodli zkontrolovat řidiče vozidla Land Rover, přičemž lustrací osoby zjistili, že muž není držitelem řidičského oprávnění. S osobou dále provedli policisté orientační test na přítomnost psychotropních látek, který měl pozitivní a výzvu k lékařskému ošetření, které je spojeno s odběrem biologického materiálu muž odmítl.
Ve správním řízení mu hrozí pokuta od 25 až 75 tisíc korun a zákaz činnosti na 18 měsíců až 3 roky.
Policisté upozorňují řidiče motorových vozidel v celém trutnovském okrese, že v silničních kontrolách budou i nadále intenzivně pokračovat, protože právě alkohol za volantem je jednou z příčin tragických dopravních nehod.
por. Pižlová Šárka, DiS.
19.1.2026, 10:40