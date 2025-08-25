Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dopravní kontroly na Kolínsku nekončí. Na poslední prázdninový víkend policie zesílí dohled.
Letní prázdniny na silnicích Kolínska se nesou ve znamení zvýšeného dohledu ze strany policie. I během měsíce srpna proběhla řada cílených dopravně bezpečnostních akcí a další se chystá na poslední prázdninový víkend. Cílem je zklidnit provoz a předejít tragickým nehodám, které jsou pro toto období bohužel typické.
Kolínští policisté pokračují v intenzivních kontrolách i během letních měsíců. Jen během srpna zorganizovali několik speciálních akcí zaměřených na nejčastější příčiny dopravních nehod.
Dne 4. a 8. srpna proběhla speciální kontrola cílící na ty nejzranitelnější – chodce, cyklisty, jezdce na koloběžkách a motocyklisty. Následně, ve dnech 18. a 20. srpna, se policie zaměřila na častý nešvar českých řidičů, a to na dodržování povolené rychlosti.
Jako odstrašující příklad slouží případ řidiče, kterého zastavila dopravní hlídka ve Velimi během kontrolního dne 4. srpna. Řidič na sebe upozornil výrazným překročením rychlosti – v obci, kde je povolená padesátka, mu přístroj naměřil rychlost 78 km/h. To však nebylo vše. Následná dechová zkouška odhalila přítomnost alkoholu. Řidič se tak dopustil hned dvou závažných přestupků, které byly oznámeny k projednání na příslušný správní orgán. Paradoxně, kdyby řidič dodržoval rychlost, na jeho prohřešek s alkoholem by se zřejmě nepřišlo.
Statistiky ukazují, že policejní dohled je na místě. Jen na Kolínsku řešili policisté v období od 1. července do 24. srpna 2025 celkem 112 případů nedodržení povolené rychlosti, a to i mimo dny vyhlášených akcí. Na pokutách za nedodržování rychlosti bylo vybráno v uvedeném období 190 500 korun.
Vzhledem k nepříznivému vývoji dopravní nehodovosti v minulých letech se policie chystá na další masivní akci. Ve dnech 29., 30. a 31. srpna proběhne na silnicích Kolínska akce s názvem „Konec letních prázdnin“.
Policie proto apeluje na všechny řidiče, aby ubrali plyn, plně se věnovali řízení a za volant usedali zásadně střízliví. Konec prázdnin by měl být spojen s příjemnými zážitky, nikoliv s tragickými událostmi na silnicích.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
25. srpna 2025