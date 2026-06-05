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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Dopravní akce Two Wheelers

Policisté společně s pracovníky magistrátu kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu řidiči jednostopých vozidel v Praze. 

Dopravní policisté prvního policejního obvodu společně s pracovníky Odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy se v rámci této dopravní akce zaměřili na vybraných pozemních komunikacích na dodržování pravidel silničního provozu řidiči jednostopých vozidel, tedy řidiče elektrokoloběžek, motocyklů, mopedů a elektrokol. V průběhu tří dnů kontrolovali, zda neřídí pod vlivem alkoholu či drog nebo se zákazem řízení. Dále se zaměřili na dodržování stanovené rychlosti a na to, zda se řidiči nechovají agresivně či bezohledně. Kontrolovali také technický stav vozidel, předepsané osvětlení, používání přileb a rovněž manipulaci s mobilními telefony během jízdy.

Policisté během akce zkontrolovali celkem 94 jednostopých vozidel. Jednadvaceti řidičům uložili příkazy na místě v celkové výši 57 tisíc korun, dalších 10 řidičů oznámili příslušnému správnímu orgánu a šesti cizincům uložili kauci v celkové výši 28 tisíc korun. Důvodem bylo, že jejich motokolo nebo elektrokoloběžka nebyly opatřeny registrační značkou. Nejčastějším dopravním přestupkem byl technický stav vozidel.

Tato akce odstartovala v úterý 2. června a trvala do 4. června. Nebyla však poslední a na podobné kontroly budou policisté navazovat i v následujícím období.

por. Mgr. Jan Rybanský
5. červen 2026

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