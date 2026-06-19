Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopravně bezpečnostním akce
Tentokrát jsme se mimo jiné zaměřili na cyklisty, kteří nedodržují dopravní předpisy.
Začátek léta je v plném proudu a s ním spojená zvýšená ekologická doprava ve městech i mimo ně. Mnoho osob vyměnila dvoustopé prostředky na jednostopé, především díky dobré infrastruktuře cyklostezek. Někdy však zapomínají na zákonitosti jízdy na jízdním kole či koloběžkách, nejčastěji s elektrickým pohonem. Proto se v uplynulých dnech zaměřili jihočeští policisté na kontrolu cyklistů v rámci krajské dopravně bezpečnostní akce, pod názvem „Bezpečně na kole“.
Několik desítek policisté pořádkové a dopravní služby zastavilo a zkontrolovalo více jak 450 motorových a nemotorových dopravních prostředků a chodců. Přitom zjistili 14 přestupků cyklistů - nejčastěji jízda po chodníku nebo přejíždění přechodu pro chodce. V této souvislosti připomínáme na dodržovaní dopravních předpisů, zvýšenou obezřetnost, používaní ochranných prostředků, nejen pro osoby mladší 18ti let.
Dalšími přestupky byly ze strany řidičů motorových vozidel, třeba:
– porušení nejvyšší dovolené rychlosti v jízdě – 11 případů
- nevyhovující technický stav – 59 případů
Připomínáme řidičům, že v příštím týdnu, především v pátek 26. června 2026, si budou školáci vyzvedávat svá vysvědčení za celoroční snahu. Dbejte zvýšené opatrnosti kolem všech školních zařízení, na přechodech, a i v těsné blízkosti! Policisté i strážnici městské policie budou koordinovat plynulý přechod dětí i rodičovského doprovodu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
19. června 2026