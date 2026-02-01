Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopravně bezpečnostním akce Chodci
Chraňme nejvíc zranitelné účastníky silničního provozu.
V polovině tohoto týdne se policisté v Jihočeském kraji zaměřili na správné přecházení chodců, pohybu a jízdy dalších účastníků silničního provozu, s cílem snížení dopravní nehodovosti v důsledku nedodržování zákonných ustanovení v zákeně o provozu na pozemních komunikacích.
Do akce bylo nasazeno bezmála 160 policistů z řad pořádkové a dopravní služby, kdy během osmi hodin zastavili a zkontrolovali 1 067 motorových a nemotorových vozidel a několik desítek chodců.
Třeba u sledovaného přestupku, například nesprávné přecházení či chůzi po špatně straně, jsme zjistili v 13 případech. Dále 4 cyklisté použili pro jízdu chodník, což je pochopitelně zakázané.
Dopravní policisté prováděli také měření rychlosti, kdy 38 řidičů porušilo nejvyšší povolenou rychlost v jízdě v stanoveném místě. U 43 motorových vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav. Celkem naši policisté prokázali 140 přestupků.
Máme za sebou první měsíc letošního roku, který je zatím ve znamení pouze 1 tragické dopravní nehody. Zimní období se překlápí do své druhé poloviny, kdy můžete stále očekávat námrazu, sníh, déšť a jiné nepříznivé povětrnostní podmínky. Nepodceňujte svou opatrnost!
Začíná také období jarních prázdnin, kdy se děti mohou pohybovat kolem komunikací i v dopoledních hodinách, proto jim věnujte svou zvýšenou pozornost.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
1. února 2026