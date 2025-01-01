Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dopravně bezpečnostní opatření

S ohledem na aktuální zimní počasí jsme se zaměřili také na zimní výbavu vozidel. 

V průběhu úterních ranních hodin proběhlo na několika hlavních tazích na Kroměřížsku dopravně bezpečnostní opatření. Na dodržování pravidel silničního provozu dohlédly tři desítky policistů z Územního odboru Kroměříž.

Během několika hodin policisté zkontrolovali téměř dvě stovky motorových vozidel a zjistili deset přestupků. Mimo jiné odhalili jednoho podnapilého řidiče s půl promile alkoholu, jednoho řidiče se zákazem řízení a jednoho řidiče s pozitivním testem na omamné a psychotropní látky.

V obdobných akcích budeme pokračovat.

Jezděte opatrně!

26. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

