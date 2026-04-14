Dopravně bezpečnostní akce ZEBRA

PLZEŇSKÝ KRAJ – Stejně jako ve zbytku naší republiky jsme se i v našem kraji po velikonočních svátcích zaměřili na nejzranitelnější účastníky silničního provozu – tedy na chodce. 

Dopravně bezpečnostní akce s názvem ZEBRA probíhala od 7. do 10. dubna a kromě chodců jsme v silničním provozu kontrolovali i řidiče motorových vozidel. Během čtyř dnů jsme zkontrolovali 851 vozidel a zjistili 262 přestupků, kdy nejčastějším prohřeškem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, které nastala v 93 případech (52x v obci, 41x mimo ni). Dále se jednalo o nevyhovující technický stav vozidla (58 případů), nesprávný způsob jízdy (46 případů) nebo držení hovorového zařízení během jízdy (22 případů). Třináctkrát jsme museli pokutovat i chodce, kteří nerespektovali pravidla silničního provozu. Požití alkoholických nápojů bylo prokázáno u 7 řidičů, dva řidiči pak byli pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Kromě klasických kontrol jsme se zaměřili i na prevenci ve školkách a prvních stupních základních škol, kde jsme dětem ukazovali správné přecházení, světelnou signalizaci v dopravě nebo základní dopravní značky.

por. Bc. Ondřej Hodan
14. dubna 2026

