Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na věnování se řízení
Policisté zkontrolovali téměř 670 vozidel.
Ve středu 10. června letošního roku proběhla na silnicích na Karlovarsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená na věnování se řízení. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod dlouhodobě patří nesprávný způsob jízdy, kam spadá také nevěnování se řízení. Od začátku letošního roku došlo z této příčiny k 647 dopravních nehodám, což je o 50 nehod více oproti stejnému období předchozího roku.
V rámci akce se policisté zaměřili také dodržování ostatních předpisů zákona o silničním provozu. Kontrolovali zejména zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, telefonování za jízdy nebo technický stav vozidel.
Do akce byly nasazeny čtyři desítky dopravních a pořádkových policistů, kteří zkontrolovali téměř 670 vozidel a zjistili celkem 97 přestupků. Všechny zjištěné přestupky policisté vyřešili příkazem na místě. Při silničních kontrolách policisté u dvou řidičů zjistili nedoplatky na uložených pokutách. Jeden z nich nedoplatek uhradil na místě, v případě druhého řidiče policisté využili zákonného oprávnění a zadrželi registrační značky vozidla.
Nejčastějším zjištěným prohřeškem řidičů byl nevyhovující technický stav vozidel, a to v 68 případech. Mezi další zjištěná porušení pravidel silničního provozu patřilo nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů nebo držení hovorového zařízení za jízdy. Během dopravně bezpečnostní akce policisté zjistili také dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu.
Dopravně bezpečnostní akce budou na silnicích v Karlovarském kraji nadále pokračovat. Jejich cílem je především zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
12. 6. 2026