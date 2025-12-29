Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na alkohol a jiné návykové látky
Na Kutnohorsku proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
V uplynulých dnech, kdy byla na Kutnohorsku akce naplánovaná, několik dopravních a pořádkových policistů zkontrolovaly celkem 30 vozidel. Zjistili několik dopravních přestupků, které vyřešili v příkazním řízení na místě. Potěšujícím faktem bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů před jízdou nepožil alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku.
Přestupkem, kterého se řidiči dopustili, byl například špatný technický stav vozidla, nepoužití bezpečnostních pásů.
Obdobné akce budou probíhat i v nadcházejícím období.
Alkohol ovlivňuje úsudky řidiče, o tom, jak dobře řídí. Stejně tak ovlivňuje jeho schopnost posoudit rychlost a vzdálenost ve vztahu k nehodě. Přirozené zábrany se ztrácí s přibývajícím vlivem alkoholu. Vstřebávání alkoholu se zpomaluje a snižuje, jestliže je v žaludku přítomna potrava obsahující bílkoviny.
Alkohol je nebezpečný jak pro řidiče automobilů, tak pro řidiče motocyklů, jízdních kol i chodce. Ten, kdo chce z oslavy odjet, ale i ten, který se z ní vrací pěšky, by měl být zodpovědný k sobě i k druhým.
Jednoduchá řešení:
- z oslavy se vracejte veřejnou dopravou,
- zajistěte si odvoz,
- pokud je to možné, tak přenocujte,
- určete si někoho, kdo nebude pít, bude řídit a bezpečně vás odveze domů.
Jaké lze pozorovat známky u řidiče ovlivněného alkoholem:
- větší tendence riskovat a nepřiměřená sebedůvěra,
- horší odhad vzdálenosti a schopnost rozeznat pohybující se světla,
- nepřesnost při jemném řízení (zajíždění do garáže atd.),
- horší postřeh a schopnost soustředění se,
- horší vnímání barev a zúžení zorného pole,
- obtížné přizpůsobení se přechodu ze světla a tmy,
- u motocyklistů a cyklistů porucha rovnováhy,
- špatná orientace, spánek, bezvědomí.
Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče (v hodinách):
|Pivo 10st
|muž
|žena
|Víno přírodní
|muž
|žena
|0,5 l
|2,15
|3,42
|0,2 l
|2,28
|4,04
|1 l
|4,30
|7,24
|0,4 l
|4,56
|8,08
|2 l
|9,00
|14,49
|0,6 l
|7,24
|12,13
|3 l
|13,30
|22,15
|1 l
|12,20
|20,22
|5 l
|22,30
|37,02
|2 l
|24,40
|40,42
|Pivo 12st
|muž
|žena
|Lihovina 40%
|muž
|žena
|0,5 l
|2,45
|4,31
|0,5 dcl
|3,15
|3,42
|1 l
|5,30
|9,12
|1 dcl
|4,30
|7,24
|2 l
|11,00
|18,04
|1,5 dcl
|6,45
|11,07
|3 l
|16,30
|27,06
|2 dcl
|9,00
|14,49
|5 l
|27,30
|45,08
|5 dcl
|22,30
|37,02
Dopravní nehody u řidičů pod vlivem alkoholu končí nejčastěji smrtelně, protože dělají hrubší chyby.
por. Mgr. Vendulka Marečková
29. 12. 2025