Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na alkohol a jiné návykové látky

Na Kutnohorsku proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. 

V sobotu 7. února 2026, kdy byla na Kutnohorsku akce naplánovaná, několik dopravních a pořádkových policistů zkontrolovaly celkem 130 vozidel. Zjistili několik dopravních přestupků, které vyřešili v příkazním řízení na místě.

Přestupkem, kterého se řidiči dopustili, byl například špatný technický stav vozidla, nepoužití bezpečnostních pásů. Obdobné akce budou probíhat i v nadcházejícím období.

Alkohol ovlivňuje úsudky řidiče, o tom, jak dobře řídí. Stejně tak ovlivňuje jeho schopnost posoudit rychlost a vzdálenost ve vztahu k nehodě. Přirozené zábrany se ztrácí s přibývajícím vlivem alkoholu. Vstřebávání alkoholu se zpomaluje a snižuje, jestliže je v žaludku přítomna potrava obsahující bílkoviny.

Alkohol je nebezpečný jak pro řidiče automobilů, tak pro řidiče motocyklů, jízdních kol i chodce. Ten, kdo chce z oslavy odjet, ale i ten, který se z ní vrací pěšky, by měl být zodpovědný k sobě i k druhým.

Jednoduchá řešení:

  • z oslavy se vracejte veřejnou dopravou,
  • zajistěte si odvoz,
  • pokud je to možné, tak přenocujte,
  • určete si někoho, kdo nebude pít, bude řídit a bezpečně vás odveze domů.

Jaké lze pozorovat známky u řidiče ovlivněného alkoholem:

  • větší tendence riskovat a nepřiměřená sebedůvěra,
  • horší odhad vzdálenosti a schopnost rozeznat pohybující se světla,
  • nepřesnost při jemném řízení (zajíždění do garáže atd.),
  • horší postřeh a schopnost soustředění se,
  • horší vnímání barev a zúžení zorného pole,
  • obtížné přizpůsobení se přechodu ze světla a tmy,
  • u motocyklistů a cyklistů porucha rovnováhy,
  • špatná orientace, spánek, bezvědomí.

Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče (v hodinách):

Pivo 10st

muž

žena

Víno přírodní

muž

žena

0,5 l

2,15

3,42

0,2 l

2,28

4,04

1 l

4,30

7,24

0,4 l

4,56

8,08

2 l

9,00

14,49

0,6 l

7,24

12,13

3 l

13,30

22,15

1 l

12,20

20,22

5 l

22,30

37,02

2 l

24,40

40,42

Pivo 12st

muž

žena

Lihovina 40%

muž

žena

0,5 l

2,45

4,31

0,5 dcl

3,15

3,42

1 l

5,30

9,12

1 dcl

4,30

7,24

2 l

11,00

18,04

1,5 dcl

6,45

11,07

3 l

16,30

27,06

2 dcl

9,00

14,49

5 l

27,30

45,08

5 dcl

22,30

37,02

Dopravní nehody u řidičů pod vlivem alkoholu končí nejčastěji smrtelně, protože dělají hrubší chyby.

por. Mgr. Vendulka Marečková
8. února 2026

