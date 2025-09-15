Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na alkohol a jiné návykové látky
Na Kutnohorsku proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
V sobotu 13. září 2025 kdy byla na Kutnohorsku akce naplánovaná, několik dopravních a pořádkových policistů zkontrolovaly celkem 76 vozidel. Zjistili 12 dopravních přestupků, které vyřešili v příkazním řízení na místě.
Přestupkem, kterého se řidiči dopustili, byl například špatný technický stav vozidla, nepoužití bezpečnostních pásů. V čtyřech případechšlo o nedodržení stanovené rychlosti.
Obdobné akce budou probíhat i v nadcházejícím období.
Alkohol ovlivňuje úsudky řidiče, o tom, jak dobře řídí. Stejně tak ovlivňuje jeho schopnost posoudit rychlost a vzdálenost ve vztahu k nehodě. Přirozené zábrany se ztrácí s přibývajícím vlivem alkoholu. Vstřebávání alkoholu se zpomaluje a snižuje, jestliže je v žaludku přítomna potrava obsahující bílkoviny.
Alkohol je nebezpečný jak pro řidiče automobilů, tak pro řidiče motocyklů, jízdních kol i chodce. Ten, kdo chce z oslavy odjet, ale i ten, který se z ní vrací pěšky, by měl být zodpovědný k sobě i k druhým.
Jednoduchá řešení:
- z oslavy se vracejte veřejnou dopravou,
- zajistěte si odvoz,
- pokud je to možné, tak přenocujte,
- určete si někoho, kdo nebude pít, bude řídit a bezpečně vás odveze domů.
Jaké lze pozorovat známky u řidiče ovlivněného alkoholem:
- větší tendence riskovat a nepřiměřená sebedůvěra,
- horší odhad vzdálenosti a schopnost rozeznat pohybující se světla,
- nepřesnost při jemném řízení (zajíždění do garáže atd.),
- horší postřeh a schopnost soustředění se,
- horší vnímání barev a zúžení zorného pole,
- obtížné přizpůsobení se přechodu ze světla a tmy,
- u motocyklistů a cyklistů porucha rovnováhy,
- špatná orientace, spánek, bezvědomí.
Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče (v hodinách):
|
Pivo 10st
|
muž
|
žena
|
Víno přírodní
|
muž
|
žena
|
0,5 l
|
2,15
|
3,42
|
0,2 l
|
2,28
|
4,04
|
1 l
|
4,30
|
7,24
|
0,4 l
|
4,56
|
8,08
|
2 l
|
9,00
|
14,49
|
0,6 l
|
7,24
|
12,13
|
3 l
|
13,30
|
22,15
|
1 l
|
12,20
|
20,22
|
5 l
|
22,30
|
37,02
|
2 l
|
24,40
|
40,42
|
Pivo 12st
|
muž
|
žena
|
Lihovina 40%
|
muž
|
žena
|
0,5 l
|
2,45
|
4,31
|
0,5 dcl
|
3,15
|
3,42
|
1 l
|
5,30
|
9,12
|
1 dcl
|
4,30
|
7,24
|
2 l
|
11,00
|
18,04
|
1,5 dcl
|
6,45
|
11,07
|
3 l
|
16,30
|
27,06
|
2 dcl
|
9,00
|
14,49
|
5 l
|
27,30
|
45,08
|
5 dcl
|
22,30
|
37,02
Dopravní nehody u řidičů pod vlivem alkoholu končí nejčastěji smrtelně, protože dělají hrubší chyby.
por. Mgr. Vendulka Marečková
15. září 2025