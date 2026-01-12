Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na alkohol a jiné návykové látky

Na Kutnohorsku proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. 

V sobotu 10. ledna 2026, kdy byla na Kutnohorsku akce naplánovaná, několik dopravních a pořádkových policistů zkontrolovaly několik desítek vozidel a řidičů. Nebyl zjištěn žádný závažný přestupek či požití alkoholu řidičem před jízdou nebo jiné návykové látky.

Obdobné akce budou probíhat i v nadcházejícím období.

Alkohol ovlivňuje úsudky řidiče, o tom, jak dobře řídí. Stejně tak ovlivňuje jeho schopnost posoudit rychlost a vzdálenost ve vztahu k nehodě. Přirozené zábrany se ztrácí s přibývajícím vlivem alkoholu. Vstřebávání alkoholu se zpomaluje a snižuje, jestliže je v žaludku přítomna potrava obsahující bílkoviny.

Alkohol je nebezpečný jak pro řidiče automobilů, tak pro řidiče motocyklů, jízdních kol i chodce. Ten, kdo chce z oslavy odjet, ale i ten, který se z ní vrací pěšky, by měl být zodpovědný k sobě i k druhým.

Jednoduchá řešení:

  • z oslavy se vracejte veřejnou dopravou,
  • zajistěte si odvoz,
  • pokud je to možné, tak přenocujte,
  • určete si někoho, kdo nebude pít, bude řídit a bezpečně vás odveze domů.

Jaké lze pozorovat známky u řidiče ovlivněného alkoholem:

  • větší tendence riskovat a nepřiměřená sebedůvěra,
  • horší odhad vzdálenosti a schopnost rozeznat pohybující se světla,
  • nepřesnost při jemném řízení (zajíždění do garáže atd.),
  • horší postřeh a schopnost soustředění se,
  • horší vnímání barev a zúžení zorného pole,
  • obtížné přizpůsobení se přechodu ze světla a tmy,
  • u motocyklistů a cyklistů porucha rovnováhy,
  • špatná orientace, spánek, bezvědomí.

Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče (v hodinách):

Pivo 10st muž žena Víno přírodní muž žena
0,5 l 2,15 3,42 0,2 l 2,28 4,04
1 l 4,30 7,24 0,4 l 4,56 8,08
2 l 9,00 14,49 0,6 l 7,24 12,13
3 l 13,30 22,15 1 l 12,20 20,22
5 l 22,30 37,02 2 l 24,40 40,42
Pivo 12st muž žena Lihovina 40% muž žena
0,5 l 2,45 4,31 0,5 dcl 3,15 3,42
1 l 5,30 9,12 1 dcl 4,30 7,24
2 l 11,00 18,04 1,5 dcl 6,45 11,07
3 l 16,30 27,06 2 dcl 9,00 14,49
5 l 27,30 45,08 5 dcl 22,30 37,02

 

Dopravní nehody u řidičů pod vlivem alkoholu končí nejčastěji smrtelně, protože dělají hrubší chyby.

por. Mgr. Vendulka Marečková
12. ledna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 