Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravně bezpečnostní akce v Královéhradeckém kraji
Policisté zkontrolovali přes 600 vozidel.
Policisté během sobotního rána a dopoledne provedli v rámci kraje čtyřhodinovou dopravně bezpečnostní akci zaměřenou především na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Současně kontrolovali i další povinnosti řidičů vyplývající ze zákona o silničním provozu.
V průběhu akce bylo zkontrolováno více než 600 vozidel. Policisté oznámili celkem 12 přestupků ke správnímu řízení. Z toho 5 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu, 1 řidič byl pod vlivem jiných návykových látek. Policisté odhalili také jízdu bez řidičského oprávnění.
Na místě bylo zadrženo 5 řidičských průkazů. V příkazním řízení byly uděleny pokuty v celkové výši téměř 40 000 Kč. Během kontrol policisté zjistili také 5 nedoplatků v systému CEPAN (Centrální evidence přeplatků a nedoplatků) v souhrnné výši téměř 17 000 Kč, které řidiči uhradili přímo na místě.
Policie České republiky bude v podobných dopravně bezpečnostních akcích pokračovat i nadále s cílem zvýšit bezpečnost na silnicích v celém Královéhradeckém kraji.
23. února
por. Mgr. Martin Stránský