Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dopravně bezpečnostní akce: Policie tvrdě postihuje nepozornost za volantem
Mobil v ruce, oči na displeji, myšlenky bůhvíkde. Stačí vteřina a život se změní v noční můru.
Neviditelný zabiják: Proč policie zpřísňuje kontroly?
Moderní auta jsou sice bezpečnější než kdy dřív, ale lidský faktor selhává na celé čáře. Podle policejních statistik je nepozornost za volantem nejčastější příčinou dopravních nehod.
Nejde přitom jen o pověstné "esemeskování". Mezi nejčastější prohřešky, které policisté během těchto akcí odhalují, patří:
- Manipulace s telefonem (volání bez handsfree, psaní zpráv, sledování navigace na klíně).
- Ladicí syndrom (nastavování dotykových displejů, klimatizace nebo hledání oblíbené písničky za jízdy).
- Ostatní mikro-činnosti (jídlo, pití, líčení nebo hádka se spolujezdcem).
Děsivá matematika: Pokud jedete rychlostí 50 km/h v obci a podíváte se na displej telefonu pouhé 3 sekundy, ujedete poslepu více než 40 metrů. To je délka jednoho fotbalového hřiště na šířku. Za tu dobu nestihnete zareagovat na dítě, které vběhne do vozovky, ani na auto před vámi, které náhle zabrzdí.
Jak akce probíhá? Policie nasazuje i skrytou techniku
Pokud si myslíte, že policistu s telefonem u ucha uvidíte na kilometr daleko a stihnete ho schovat, jste na omylu. Současné dopravně bezpečnostní akce využívají moderní taktiku:
- Civilní vozidla v provozu: Hlídky jezdí v neoznačených autech (např. Škoda Superb, BMW) s kamerovým systémem s vysokým rozlišením. Zdokumentují váš přestupek přímo za jízdy.
- Drony a statické kamery: Na vytížených křižovatkách nebo dálničních nadjezdech policie využívá drony nebo dalekohledy s dlouhým ohniskem. Policista na mostě nahlásí kolegům o pár set metrů dál přesný popis auta, jehož řidič nedrží volant.
- Důraz na "nešvary" v kolonách: Řada řidičů bere popojíždění v koloně jako legální čas pro kontrolu sociálních sítí. Policie se zaměřuje i na tyto situace.
Nový bodový systém nekázeň tvrdě trestá
Od poslední velké novely zákona o silničním provozu se tresty za držení telefonu nebo jiného hovorového zařízení za jízdy výrazně zpřísnily. Stát dává jasně najevo, že tento nešvar nehodlá tolerovat. Za manipulaci s hovorovým či záznamovým zařízením hrozí pokuta na místě v rozmezí od 2.500,-Kč až do 3.500,-Kč a 4 trestné body, ve správním řízení se pokuta může dostat až na hranici 10.000,-Kč.
Jak z toho ven? Tři zlatá pravidla pro bezpečnou jízdu
Dopravně bezpečnostní akce nemají za cíl pouze vybírat pokuty, ale především měnit myšlení lidí. Zkuste si před každou cestou osvojit tyto návyky:
- Režim Letadlo nebo Nerušit: Moderní telefony umí automaticky rozpoznat, že jedete v autě, a ztlumit veškeré notifikace. Co oči nevidí, to srdce nebolí.
- Nastavte vše před startem: Navigaci, playlist i zrcátka si upravte ještě na parkovišti. Jakmile se rozjedete, vaše oči patří silnici.
- Využijte handsfree správně: I když je telefonování přes Bluetooth legální, výzkumy ukazují, že myšlenkami jste stále napůl jinde. Složité pracovní hovory proto raději odložte na dobu, až bezpečně zastavíte.
Výzva řidičům: Během letních prázdnin kontroly ještě přitvrdí
Policie České republiky zároveň upozorňuje, že tato bezpečnostní akce není jednorázovou záležitostí. S příchodem července a srpna se situace na silnicích rapidně mění – provoz houstne, lidé vyrážejí na dlouhé trasy na dovolenou, často jsou unavení, nervózní a v autě cestují divoké děti, které řidiče snadno rozptýlí.
Proto budou tyto cílené kontroly intenzivně pokračovat po celé letní prázdniny. Hlídky se zaměří nejen na rizikové úseky hlavních tahů, ale také na okolí turistických center, koupališť a festivalů.
Vzkaz policie je jasný: Nehazardujte se životem svým ani životem ostatních. Předtím, než otočíte klíčkem v zapalování, odložte telefon, nalaďte si oblíbenou stanici a plně se koncentrujte na cestu. Přejeme vám bezpečný návrat z každé letní cesty!
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
2. července 2026