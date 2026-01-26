Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravně bezpečnostní akce na Sokolovsku
Policisté zkontrolovali 334 vozidel.
V pátek 23. ledna od ranních hodin proběhla na území okresu Sokolov dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena především na kontrolu používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při řízení motorových vozidel, nebo také na chodce a cyklisty a na to, jak se v silničním provozu chovají.
Během dopravně bezpečnostní akce došlo na Sokolovsku k vážné dopravní nehodě osobního vozidla. Dvaašedesátiletá řidička osobního vozidla značky Dodge jedoucí po silnici č. II/210 ve směru z obce Boučí do Sokolova zřejmě nepřizpůsobila rychlost a při výjezdu z pravotočivé zatáčky dostala smyk. Následně došlo k nárazu vozidla do směrového sloupku a do několika stromů. Při dopravní nehodě utrpěla zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice. Zranění utrpěla také nezletilá spolujezdkyně, která byla Zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice. Dechová zkouška vyšla u řidičky s negativním výsledkem. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření.
Téměř třicet policistů při dopravně bezpečnostní akci zkontrolovali 334 vozidel, přičemž zjistili 23 přestupků, z nichž jeden oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání a zbytek vyřídili příkazem na místě. Osm řidičů nepoužilo bezpečnostní pásy nebo zádržné systémy. Dalším nejčastěji zjištěným přestupkem byl nevyhovující technický stav.
V rámci akce kontrolovali policisté také dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále se policejní hlídky zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor.
U tří řidičů policisté při silničních kontrolách zjistili nedoplatky na dopravních pokutách, při kterých řidiči uhradili přibližně 5 tisíc korun.
Policejní preventistky oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se v rámci dopravně bezpečnostní akce připojily k hlídkám policistů. Po kontrole vozidla předaly řidičům několik preventivních doporučení zaměřených na bezpečný provoz v zimním období. Pokud měl řidič vše v pořádku, mohl od preventistek obdržet drobný užitečný dárek, například řezák bezpečnostních pásů.
Preventivní rady pro bezpečnou jízdu v zimě:
- Před jízdou vždy odstraňte sníh a led ze všech skel, světel i střechy vozidla.
- Přizpůsobte rychlost stavu vozovky a povětrnostním podmínkám – brzdná dráha na sněhu a ledu je výrazně delší.
- Udržujte dostatečný odstup od vozidel před vámi.
- Jezděte s rozsvícenými světly a pravidelně kontrolujte jejich funkčnost.
- Nezapomeňte mít ve vozidle zimní výbavu, například škrabku, lopatku, zámrazovou kapalinu do ostřikovačů či teplou deku.
- Sledujte aktuální dopravní informace a plánujte trasu s ohledem na počasí.
nprap. Jan Bílek
26.1.2026