Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravně bezpečnostní akce na Sokolovsku
Policisté zkontrolovali 467 vozidel a zjistili 97 přestupků.
V pondělí 27. dubna letošního roku proběhla na Sokolovsku dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena především na věnování se řízení řidičů motorových vozidel, a zúčastnilo se jí na dvě desítky policistů z dopravní, i pořádkové policie. Akce se zúčastnili také policisté ze speciálního dohledu Čechy. Policisté se během akce zaměřili také na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále se policejní hlídky zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor.
Při akci policisté zkontrolovali 467 vozidel, přičemž zjistili 97 přestupků. Nejčastěji zjištěným přestupkem, celkem v 52 případech, byl nevyhovující technický stav. Dalším častým přestupkem bylo například nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů.
Nevěnování se řízení je jednou z hlavních příčin dopravních nehod. Od začátku letošního roku, do konce měsíce března, došlo na území Karlovarského kraje k 539 dopravním nehodám, při nichž bylo těžce zraněno devět osob. Při dopravních nehodách naštěstí nedošlo k žádnému smrtelnému zranění.
Obdobné akce budou pokračovat i nadále.
nprap. Jan Bílek
28.4.2025