Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravně bezpečnostní akce na Sokolovsku

Policisté zkontrolovali 467 vozidel a zjistili 97 přestupků. 

V pondělí 27. dubna letošního roku proběhla na Sokolovsku dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena především na věnování se řízení řidičů motorových vozidel, a zúčastnilo se jí na dvě desítky policistů z dopravní, i pořádkové policie. Akce se zúčastnili také policisté ze speciálního dohledu Čechy. Policisté se během akce zaměřili také na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále se policejní hlídky zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor.

Při akci policisté zkontrolovali 467 vozidel, přičemž zjistili 97 přestupků. Nejčastěji zjištěným přestupkem, celkem v 52 případech, byl nevyhovující technický stav. Dalším častým přestupkem bylo například nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů.

Nevěnování se řízení je jednou z hlavních příčin dopravních nehod. Od začátku letošního roku, do konce měsíce března, došlo na území Karlovarského kraje k 539 dopravním nehodám, při nichž bylo těžce zraněno devět osob. Při dopravních nehodách naštěstí nedošlo k žádnému smrtelnému zranění.

Obdobné akce budou pokračovat i nadále.

nprap. Jan Bílek
28.4.2025

Odkazy do noveho okna

Foto 1

Foto 1 

Detailní náhled

Foto 2

Foto 2 

Detailní náhled

Foto 3

Foto 3 

Detailní náhled

Foto 4

Foto 4 

Detailní náhled

Foto 5

Foto 5 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 