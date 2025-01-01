Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Dopravně bezpečnostní akce na Kroměřížsku
V průběhu minulého týdne proběhla třídenní dopravně bezpečnostní akce, při níž se kroměřížští policisté zaměřili především na nejzranitelnější účastníky silničního provozu - motocyklisty, cyklisty, koloběžkáře a chodce.
Celkem zkontrolovali více než tři sta padesát osob a zjistili čtyři desítky přestupků. U nejzranitelnějších účastníků evidovali téměř třicet prohřešků. Nejčastěji šlo o jízdu po chodníku, neužití řádného osvětlení, jízdu přes vyznačený přechod pro chodce nebo chůzi na červenou. Policisté v rámci preventivní akce rozdávali předměty s reflexními prvky.
Upozorňujeme veřejnost, že v podobných akcích budeme pokračovat i nadále.
Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby dodržovali pravidla a svým zodpovědným chováním přispěli k bezpečnosti na našich silnicích.
27. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.