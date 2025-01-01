Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dopravně bezpečnostní akce na Kroměřížsku

V průběhu minulého týdne proběhla třídenní dopravně bezpečnostní akce, při níž se kroměřížští policisté zaměřili především na nejzranitelnější účastníky silničního provozu - motocyklisty, cyklisty, koloběžkáře a chodce. 

Celkem zkontrolovali více než tři sta padesát osob a zjistili čtyři desítky přestupků. U nejzranitelnějších účastníků evidovali téměř třicet prohřešků. Nejčastěji šlo o jízdu po chodníku, neužití řádného osvětlení, jízdu přes vyznačený přechod pro chodce nebo chůzi na červenou. Policisté v rámci preventivní akce rozdávali předměty s reflexními prvky.

Upozorňujeme veřejnost, že v podobných akcích budeme pokračovat i nadále.

Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby dodržovali pravidla a svým zodpovědným chováním přispěli k bezpečnosti na našich silnicích.

27. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 