Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravně bezpečnostní akce na Jičínsku a Náchodsku
Policisté zkontrolovali přes 600 řidičů.
Během sobotního dne proběhla na území okresu Náchod dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, kontrolu rychlosti a používání bezpečnostních pásů.
V rámci akce policisté odhalili čtyři motoristy, kteří řídili pod vlivem alkoholu. Dva z nich měli v dechu více než jedno promile, jeden pod hranicí půl promile a u dalšího se přístroj zastavil těsně pod jedním promile. V posledním případě byla uložena kauce ve výši 25 000 Kč. Hlídky dále zastavily řidiče bez platného řidičského oprávnění, který se prokázal padělaným řidičským průkazem. Policisté také zaznamenali několik osob nepoužívajících bezpečnostní pásy a téměř deset řidičů překročilo nejvyšší dovolenou rychlost. Odhalili rovněž vozidlo provozované bez platného pojištění.
V neděli dopoledne proběhla ve městě Jičín a přilehlých částech další dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholu či jiných návykových látek před jízdou.
Při nedělním dohledu policisté zjistili šest řidičů, kteří před jízdou požili alkohol. U pěti z nich se naměřené hodnoty pohybovaly pod 0,5 promile, další měl téměř jedno promile. U jednoho z řidičů vyšel pozitivně orientační test na omamné a psychotropní látky. Hlídky rovněž prostřednictvím systému CEPAN (Centrální evidence přeplatků a nedoplatků) vybraly na místě částku 3 000 Kč za dříve neuhrazené pokuty. Kontrolou byl také zjištěn řidič bez platného řidičského oprávnění, který navíc provozoval vozidlo bez platné technické kontroly a platného pojištění.
Policie ČR bude v podobných akcích pokračovat i nadále, aby zvýšila bezpečnost na silnicích v celém regionu.
23. prosince 2025
por. Mgr. Martin Stránský