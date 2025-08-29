Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravně bezpečnostní akce „Konec prázdnin“
Policisté zvýší dohled na silnicích v Karlovarském kraji.
V souvislosti s koncem letních prázdnin a očekáváným nárůstem dopravy se policisté v Karlovarském kraji zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která bude probíhat od pátku 29. srpna do neděle 31. srpna 2025.
Cílem akce je zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu a předejít tragickým nehodám během víkendových návratů z prázdnin a dovolených.
V průběhu dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměří na dodržování předpisů zákona o silničním provozu. Například budou kontrolovat dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, způsob jízdy a pravidla při jízdě v jízdních pruzích, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, technický stav vozidel, zákaz držení mobilního telefonu a telefonování za jízdy apod.
Kontroly budou probíhat nejden na dálnici a hlavních tazích, ale také na silnicích nižších tříd v celém kraji.
Preventivní doporučení pro řidiče
Při návratu do svých domovů byste měli usednout za volant hlavně odpočatí, soustředění a v klidu. Nervozita, spěch, riskantní předjíždění nebo únava mohou být příčinou zbytečných dopravních nehod.
Pokud se vydáváte na delší trasy, máme pro vás několik preventivních rad:
- Plánujte trasu včetně přestávek. Každé 2–3 hodiny si dopřejte alespoň 15 minut pauzu.
-
Nepodceňujte únavu. Při pocitu ospalosti okamžitě zastavte a odpočiňte si. Ospalý řidič je stejně nebezpečný jako ten pod vlivem alkoholu.
-
Dodržujte pitný režim. Při jízdě za vysokých teplot je důležité pravidelně pít – ideálně vodu nebo neslazené nápoje.
-
Nespěchejte. Většina nehod na dlouhých trasách je způsobena vysokou rychlostí a nedostatečnou pozorností.
-
Zkontrolujte technický stav vozidla před cestou. Zejména stav pneumatik, brzd a světel.
-
Nejezděte pod vlivem. Alkohol nebo jiné látky za volant nepatří – i malé množství může výrazně ovlivnit vnímání a reakce.
Apelujeme na řidiče, aby zbytečně nespěchali, dodržovali pravidla silničního provozu a byli ohleduplní. Nehod na konci prázdnin každoročně přibývá, přičemž za nimi může stát právě únava, nepozornost nebo rychlost.
Všem řidičům přejeme šťastnou cestu a bezpečný návrat bez komplikací do svých domovů.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
29. 8. 2025