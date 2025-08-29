Policie České republiky  

Dopravně bezpečnostní akce „Konec prázdnin“

Policisté zvýší dohled na silnicích v Karlovarském kraji. 

V souvislosti s koncem letních prázdnin a očekáváným nárůstem dopravy se policisté v Karlovarském kraji zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která bude probíhat od pátku 29. srpna do neděle 31. srpna 2025.

Cílem akce je zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu a předejít tragickým nehodám během víkendových návratů z prázdnin a dovolených.

V průběhu dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměří na dodržování předpisů zákona o silničním provozu. Například budou kontrolovat dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, způsob jízdy a pravidla při jízdě v jízdních pruzích, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, technický stav vozidel, zákaz držení mobilního telefonu a telefonování za jízdy apod.

Kontroly budou probíhat nejden na dálnici a hlavních tazích, ale také na silnicích nižších tříd v celém kraji.

Preventivní doporučení pro řidiče

Při návratu do svých domovů byste měli usednout za volant hlavně odpočatí, soustředění a v klidu. Nervozita, spěch, riskantní předjíždění nebo únava mohou být příčinou zbytečných dopravních nehod. 

Pokud se vydáváte na delší trasy, máme pro vás několik preventivních rad:

  • Plánujte trasu včetně přestávek. Každé 2–3 hodiny si dopřejte alespoň 15 minut pauzu.

  • Nepodceňujte únavu. Při pocitu ospalosti okamžitě zastavte a odpočiňte si. Ospalý řidič je stejně nebezpečný jako ten pod vlivem alkoholu.

  • Dodržujte pitný režim. Při jízdě za vysokých teplot je důležité pravidelně pít – ideálně vodu nebo neslazené nápoje.

  • Nespěchejte. Většina nehod na dlouhých trasách je způsobena vysokou rychlostí a nedostatečnou pozorností.

  • Zkontrolujte technický stav vozidla před cestou. Zejména stav pneumatik, brzd a světel.

  • Nejezděte pod vlivem. Alkohol nebo jiné látky za volant nepatří – i malé množství může výrazně ovlivnit vnímání a reakce.

Apelujeme na řidiče, aby zbytečně nespěchali, dodržovali pravidla silničního provozu a byli ohleduplní. Nehod na konci prázdnin každoročně přibývá, přičemž za nimi může stát právě únava, nepozornost nebo rychlost. 

Všem řidičům přejeme šťastnou cestu a bezpečný návrat bez komplikací do svých domovů.

mjr. Mgr. Kateřina Pešková
29. 8. 2025  

