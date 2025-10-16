Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dopravně bezpečnostní akce - cyklisté, chodci, motorkáři a jezdci na elektrokoloběžkách
Ve středu 15. října letošního roku se na území Kutnohorska zaměřili policisté na cyklisty, chodce, motorkáře i jezdce na koloběžkách a elektrokoloběžkách.
Kontrolovali jejich dodržování zákonných ustanovení ohledně silničního provozu. Dodržování pravidel jízdy, nasazení reflexních prvků, jízda na chodníku, jízda v protisměru, používání jízdních kol a elektrokoloběžek, a také alkohol za volantem nebo pod vlivem jiných návykových látek. Pozornosti však neunikli ani řidiči motorových vozidel.
Od brzkých ranních hodin zkontrolovali téměř stodvacet vozidel (v celkovém počtu jsou zahrnuti i zkontrolovaní cyklisté atd). Během akce policisté odhalili 21 přestupků. Uložily celkem čtrnáct blokových pokut a dvě porušení zákona oznámili příslušným úřadům.
Nejčastějším přestupkem, který policisté řešili, bylo porušení stanovené rychlosti v obci, špatný technický stav vozidla, nepoužití bezpečnostních pásů či nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti, v jednom případě držení telefonu za jízdy.
Hlavním cílem takovýchto dopravně bezpečnostních akcií je snížit počet dopravních nehod a zlepšit celkovou bezpečnost a plynulost provozu.
A jaké jsou možné následky při porušení daných pravidel?
Při porušení pravidel mohou policisté uložit pokutu v příkazním řízení, a to až do výše 2 000 Kč nebo 1 500 Kč v závislosti na konkrétním přestupku. V závažnějších případech může být věc předána k řešení správnímu orgánu.
Důležité informace pro elektrokoloběžky:
Jízda na chodníku: Elektrokoloběžky mohou užívat chodník, jen když se s nimi „vede“, tedy nejede na nich a neohrožuje tím ostatní chodce.
Rychlostní limity: Elektrokoloběžky s maximální rychlostí do 25 km/h a výkonem do 1 kW jsou považovány za kola.
Vyšší rychlost a výkon: Jestliže elektrokoloběžka tyto parametry překročí, stává se z ní motocykl a vyžaduje řidičské oprávnění.
Ohleduplnost: Policie zdůrazňuje nutnost ohleduplnosti vůči chodcům a dalším účastníkům silničního provozu.
Dodržujte předpisy související s provozem na našich silnicích, buďte vůči sobě ohleduplní, snažte se předvídat a být obezřetní. Do cílů svých cest dojeďte v pořádku.
por. Mgr. Vendulka Marečková
16. října 2025