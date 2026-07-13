Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravně bezpečnostní akce během letních prázdnin
Cílem je zvýšit bezpečnost na komunikacích v Karlovarském kraji.
V souvislosti se začátkem letních prázdnin a nárůstem dopravy se policisté v Karlovarském kraji zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která se konala ve dnech 26. a 27. června letošního roku.
Během dalšího víkendu, konkrétně ve dnech 3. a 4. července, policisté zvýšili dohled nad bezpečnostní a plynulostí v silničních provozu na území Karlovarského kraje formou speciálních kontrol.
Cílem těchto akcí je zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu na komunikacích v Karlovarském kraji.
V průběhu akcí se policisté zaměřují na dodržování předpisů zákona o silničním provozu. Například kontrolují dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, způsob jízdy a pravidla při jízdě v jízdních pruzích, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, technický stav vozidel, zákaz držení mobilního telefonu a telefonování za jízdy apod.
Kontroly probíhají nejen na dálnici a hlavních tazích, ale také na silnici nižších tříd v celém kraji.
Ze soboty 11. července na neděli 12. července proběhla na Chebsku další dopravně bezpečnostní akce. Ta byla tentokrát zaměřena na zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči motorových i jiných vozidel. V rámci akce kontrolovali policisté také dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Do akce bylo nasezeno přes dvě desítky dopravních a pořádkových policistů, kteří zkontrolovali 400 vozidel a zjistili 63 přestupků.
Nejčastějšími prohřešky řidičů byl nevyhovující technický stav vozidel (13), držení hovorového zařízení (13) nebo porušení rychlosti (11). Policisté zjistili také dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem drog a jednoho řidiče pod vlivem alkoholu. Jeden řidič dokonce řídil osobní vozidlo i přesto, že nemá řidičské oprávnění.
Dopravně bezpečnostní akce a speciálně vyhlášené akce budou probíhat během celých prázdnin.
Preventivní doporučení pro řidiče na cesty
Při jízdě ať už na výlety, dovolené nebo při návratu do svých domovů byste měli usednout za volant hlavně odpočatí, soustředění a v klidu. Nervozita, spěch, riskantní předjíždění nebo únava mohou být příčinou zbytečných dopravních nehod.
Pokud se vydáváte na delší trasy, máme pro vás několik preventivních rad:
• Plánujte trasu včetně přestávek. Každé 2–3 hodiny si dopřejte alespoň 15 minut pauzu.
• Nepodceňujte únavu. Při pocitu ospalosti okamžitě zastavte a odpočiňte si. Ospalý řidič je stejně nebezpečný jako ten pod vlivem alkoholu.
• Dodržujte pitný režim. Při jízdě za vysokých teplot je důležité pravidelně pít – ideálně vodu nebo neslazené nápoje.
• Nespěchejte. Většina nehod na dlouhých trasách je způsobena vysokou rychlostí a nedostatečnou pozorností.
• Zkontrolujte technický stav vozidla před cestou. Zejména stav pneumatik, brzd a světel.
• Nejezděte pod vlivem. Alkohol nebo jiné látky za volant nepatří – i malé množství může výrazně ovlivnit vnímání a reakce.
Apelujeme na řidiče, aby zbytečně nespěchali, dodržovali pravidla silničního provozu a byli ohleduplní.
Všem řidičům přejeme šťastnou cestu a bezpečný návrat bez komplikací do svých domovů.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
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