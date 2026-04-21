Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopravně bezpečnostní akce
Policisté odhalili 121 přestupků.
V rámci včerejší dopravně bezpečnostní akce odhalili policisté celkem 121 přestupků. V 63 případech řidiči porušili stanovenou rychlost v obci či mimo ni. Dalších 18 mělo za jízdy v ruce hovorové zařízení a 21 řidičů vyjelo na silnice s vozidlem nevyhovujícího technického stavu. Bezpečnostní pásy či zádržný systém nepoužili 4 lidé. Dopravně bezpečnostní akce probíhají po celý rok. Jezděte opatrně a dodržujte předpisy související s provozem na našich silnicích.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. dubna 2026