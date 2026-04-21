Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravně bezpečnostní akce

Policisté odhalili 121 přestupků. 

V rámci včerejší dopravně bezpečnostní akce odhalili policisté celkem 121 přestupků. V 63 případech řidiči porušili stanovenou rychlost v obci či mimo ni. Dalších 18 mělo za jízdy v ruce hovorové zařízení a 21 řidičů vyjelo na silnice s vozidlem nevyhovujícího technického stavu. Bezpečnostní pásy či zádržný systém nepoužili 4 lidé. Dopravně bezpečnostní akce probíhají po celý rok. Jezděte opatrně a dodržujte předpisy související s provozem na našich silnicích.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. dubna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 