Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopravně bezpečnostní akce
Policistům neujel nikdo, kdo porušoval předpisy.
Začátek letní sezóny na našich silnicích zahajujeme pravidelně rozsáhlou dopravně bezpečnostní akcí, do které se zapojují nejen dopravní policisté z Písecka, ale také kolegové z dalších územních odborů, dálničních oddělení, moto hlídky i letecká služba.
Letos se již podesáté v tomto formátu zaměřili na řidiče na frekventovaných silnicích Písecka, a dalo by se říci, že policistům neušel nikdo, kdo porušoval předpisy. Během pátku 12. června dvacet osm hlídek ve vozidlech, na motorkách i ze vzduchu dohlíželo nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a kontrolovaly vše. Policisté se kromě základní kontroly zaměřovali na rychlost, technické stavy vozidel, vážili, prováděli dechové zkoušky i testy na omamné a psychotropní látky.
Během akce policisté uložili 201 pokut a 13 případů oznámili správnímu orgánu k dalšímu projednání. Ve 125 případech šlo o překročení nejvyšší povolené rychlosti, přes třicet vozidel bylo ve špatném technickém stavu, několik vozidel bylo přetížených. V jednom případě byl řidič pod vlivem alkoholu. Někteří řidiči telefonovali za jízdy, jiní nebyli připoutaní. S odhalováním nebezpečného předjíždění pomáhal policejní vrtulník.
Na pátek 12. června jen tak nezapomene jeden z řidičů, který při projíždění Píseckem dvakrát po sobě překročil v různých místech rychlost a u třetí kontroly nebyl připoután bezpečnostním pásem.
Přejeme hezké léto, dodržujte pravidla, jezděte opatrně a předvídejte, ať se všichni vrátíme z dovolených a výletů šťastně domů.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
15. června 2026