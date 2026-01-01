Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Dopravně bezpečnostní akce
V průběhu sobotního večera jsme na Kroměřížsku zkontrolovali 13 vozidel taxislužby.
Sobotní večer se kroměřížští policisté zaměřili na taxikáře. Mimo jiné zkontrolovali společně s pracovníkem státního odborného dozoru Městského úřadu Kroměříž třináct vozidel taxislužby, u kterých zjistili několik pochybení. Pět přestupků týkající se technického stavu, nepoužití pásů, ale i předmětů omezujících výhled řidiče, policisté vyřešili blokově. Další čtyři porušení řidičů a provozovatelů taxislužeb si převzal dozorující pracovník do správního řízení k projednání. U některých z přestupků hrozí kontrolovaným řidičům a provozovatelům taxislužeb pokuty v řádech desítek tisíc korun.
V obdobných akcích budeme pokračovat.
17. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.