Dopravně bezpečnostní akce

V průběhu sobotního večera jsme na Kroměřížsku zkontrolovali 13 vozidel taxislužby. 

Sobotní večer se kroměřížští policisté zaměřili na taxikáře. Mimo jiné zkontrolovali společně s pracovníkem státního odborného dozoru Městského úřadu Kroměříž třináct vozidel taxislužby, u kterých zjistili několik pochybení. Pět přestupků týkající se technického stavu, nepoužití pásů, ale i předmětů omezujících výhled řidiče, policisté vyřešili blokově. Další čtyři porušení řidičů a provozovatelů taxislužeb si převzal dozorující pracovník do správního řízení k projednání. U některých z přestupků hrozí kontrolovaným řidičům a provozovatelům taxislužeb pokuty v řádech desítek tisíc korun.

V obdobných akcích budeme pokračovat.

17. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

