Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Dopravně bezpečnostní akce
Tentokrát jsme se na Kroměřížsku zaměřili na řidiče autobusů.
V pondělních brzkých ranních hodinách se kroměřížští policisté zaměřili na řidiče linkových autobusů a městské hromadné dopravy. Pozitivní výsledek dechové zkoušky zaznamenali u jednoho řidiče z 84 kontrolovaných autobusů s hodnotou 0,15 promile, který byl oznámen správnímu orgánu k projednání. Rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce v průběhu dopoledne odhalila také jednu řidičku osobního vozidla Škoda Fabia se zbytkovým alkoholem 0,25 promile. Policisté zastavili i cyklistu, u kterého vzniklo podezření na ovlivnění alkoholem nebo omamnými a psychotropními látkami. Oba testy včetně vyšetření na přítomnost drog i alkoholu však odmítl. Nyní mu hrozí ve správním řízení až pětasedmdesátitisícová pokuta. Celkem policisté udělili téměř tři desítky blokových pokut, převážně za nevyhovující technický stav vozidel, nesprávný způsob jízdy, ale také za rychlost. V policejní síti se ocitl i řidič náklaďáku s platnou blokací řidičského oprávnění, kterému v krajním případě hrozí za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní až dvě léta za mřížemi. Pokutám neuniklo ani pět chodců, kteří přecházeli na červenou po přechodu pro chodce.
V obdobných akcích budeme pokračovat.
17. března 2026, por. Radomír Šiška, DiS.