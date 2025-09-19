Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopravně bezpečností opatření
Jihočeští policisté na dva dny obsadili dálnici D3 u Tábora.
Jak jste již byli opakovaně informováni z jiných zdrojů, od 16. do 17. září 2025 proběhlo na dálnici D3, mezi 76 až 79 km, dopravně bezpečnostní opatření s cílem kontroly projíždějících vozidel v rámci snížení dopravní nehodovosti řidičů motorových vozidel v souvislosti s nedodržování jednotlivých ustanovení ze zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Dále zákona o pobytu cizinců na území České republiky č. 326/1999 Sb., proto kromě specialistů z dopravní policie se na místě plně podíleli i příslušníci z odboru cizinecké policie.
Během více jak 40 hodin jsme ve spolupráci s příslušníky Celní správy a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, zastavili a zkontrolovali 1 692 motorových vozidel, z toho 130 vozidel nákladní dopravy nad 3.5 t a 2 709 osob, z toho 1 105 cizinců.
Přitom jednotlivý policisté zjistili 111 přestupků, kdy 91 z nich bylo vyřízeno na místě formou příkazu – blokovou pokutou a 20 oznámení o přestupku na obec s rozšířenou působností. Dále odhalili 4 trestné činy – maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky, padělání a pozměnění veřejné listiny a neoprávněný zásah k počítačovému systému a nosiči informací – řidič jel s nákladním vozidlem na cizí průkaz profesní způsobilosti.
Cizinečtí policisté realizovali 9 případu dle zmiňovaného zákona o pobytů cizinců na území České republiky – neoprávněný pobyt, řízení o správním vyhoštění a další s tím spojené úkony.
Také příslušníci Celní správy zde zjistili 5 případů nedoplatků v rámci systému CEPAN.
Tato akce byla unikátní svým rozsahem a nasazením sil a prostředků v rámci Jihočeského kraje.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
19. září 2025