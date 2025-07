Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dopravně bezpečností akce na začátku prázdnin

Ms kraj - policisté se zaměřili na všechny účastníky silničního provozu.

Také moravskoslezští policisté se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce v souvislosti se začátkem letních prázdnin. Ten je spojen s odjezdy na dovolené a tím i se zvýšeným provozem na silnicích. Od pátku do neděle se proto kolegové z dopravní i pořádkové policie zaměřili v rámci celého kraje na dodržování pravidel silničního provozu, a to všemi jeho účastníky. Jejich pozornosti neunikli ani účastníci tuningových srazů, kterých se u nás během víkendu uskutečnilo několik.

Během tří dnů bylo zkontrolováno na pět tisíc vozidel a zjištěno víc jak šest stovek přestupků. Mezi první přestupce patřil hned v pátek ráno po osmé hodině řidič vozidla, který se v obci Chotěbuz na ulici Ostravské řítil rychlostí 75 km/h v povolené padesátce. Za svůj prohřešek zaplatil na místě pokutu ve výši 3500 korun. Rychlost v obci, ale i mimo ni, překročilo také dalších 197 řidičů.

Dalším nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidel, a to ve 155 případech. Nesprávného způsobu jízdy se dopustilo 111 řidičů, 50 jich za jízdy telefonovalo a 35 nepoužilo bezpečnostní pás. Dalších 37 šoférů vyrazilo na cesty bez zaplacení dálničního poplatku. Za volat usedlo také 22 řidičů posilněných alkoholem a 10 pod vlivem jiné návykové látky. Bez příslušného řidičského oprávnění řídilo vozidlo pět „neřidičů“ a další dva i přesto, že jim byl vysloven zákaz řízení. Víc jak desítky přestupků se dopustili také chodci a cyklisté.

Policisté uložili příkazem na místě blokové pokuty ve výši bezmála 700 tisíc korun. Během prázdnin budou strážci zákona i nadále dohlížet na bezpečnost na silnicích. Buďte proto za volantem pozorní, ohleduplní a trpěliví, abyste do cíle dorazili v pořádku a bez nehod.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

1. července 2025

