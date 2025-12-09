Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravně bezpečností akce na Jičínsku
Policisté zkontrolovali přes 1 700 vozidel.
Během sobotního rána a dopoledne, 6. 12. 2025 proběhla na území města Jičín a v jeho okolí dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek řidiči. Do akce byly zapojeny téměř tři desítky policistů.
Výsledky akce:
- Celkem jsme přistihli při jízdě 10 řidičů pod vlivem alkoholu - jeden z nich nadýchal více než 1,7 promile, další přes 1,4 promile alkoholu, u ostatních přestupců se hodnoty pohybovaly do 1 promile alkoholu. To však vážnosti situace neubírá na síle, stále platí, alkohol za volant nepatří!
- Policisté dále prostřednictvím systému CEPAN (Centrální evidence přeplatků a nedoplatků) vybrali na místě částku 5 000 Kč za neuhrazené pokuty.
- V jednom případě bylo sepsáno oznámení na příslušný správní orgán kvůli nepojištěnému vozidlu.
- V 11 případech policisté řešili přestupky v příkazním řízení, zejména za neodpovídající technický stav vozidla nebo neužití bezpečnostních pásů.
Policie ČR připomíná, že podobné akce budou probíhat i nadále. Jejich cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích a chránit životy všech účastníků silničního provozu. Alkohol ani jiné návykové látky za volant nepatří. Řidiči musí být vždy plně soustředění a schopní bezpečně ovládat vozidlo. Stejně tak je nezbytné dbát na technický stav automobilů, jejich řádné pojištění a používat bezpečnostní pásy.
9. prosince 2025
por. Mgr. Martin Stránský