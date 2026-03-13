Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Doprava i veřejný pořádek při sobotním fotbalovém utkání

Fotbalové utkání 14. března v královéhradecké Malšovické aréně. 

V sobotu 14. března 2026 se od 15.00 hodin uskuteční v královéhradecké Malšovické aréně fotbalové utkání CHANCE LIGY mezi domácím FC Hradec Králové a FC Baník Ostrava.

V souvislosti s pořádáním utkání budou policisté ve spolupráci se strážníky Městské policie Hradec Králové dohlížet na bezpečnost v dopravě i na veřejný pořádek.

Naším cílem je zajistit klidný průběh celé akce a bezpečnost všech jejích účastníků. Vzhledem k přesunu fanoušků může docházet ke krátkodobým dopravním omezením v okolí stadionu i na příjezdových trasách. Žádáme proto veřejnost, aby dbala pokynů policistů a strážníků a přizpůsobila tomu své cestovní plánování.

por. Bc. Martina Jandová
13.3.2026

