Dopolední nehoda na dálnici
Nehodu řeší policisté z moravskoslezského dálničního oddělení Mankovice.
Dnešní dopolední dopravní nehoda na 299. kilometru D1 si vyžádala zásah všech složek integrovaného záchranného systému. Stala se na území Olomouckého kraje u Lipníku nad Bečvou ve směru na Brno, řeší ji policisté z moravskoslezského dálničního oddělení Mankovice.
K nehodě došlo před půl jedenáctou v místě, kde jsou sice na komunikaci tři jízdní pruhy, ale je avizované následné zúžení na dva pruhy. Provoz byl hustý, řidiči zde jeli pomalu téměř v kolonách. Řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin, kdy nelze vyloučit nevěnování se pozornosti řízení, narazil do před ním jedoucího kamionu. Utrpěl zranění a byl předán do péče zdravotníků. U řidiče kamionu vyloučili policisté případné požití alkoholických nápojů provedenou dechovou zkouškou, u zraněného řidiče bude proveden odběr krve.
Z důvodu probíhajících záchranných prací bylo zapotřebí zcela uzavřít na zhruba hodinu pro průjezd směr na Brno. Policisté odkláněli dopravu mimo dálnici. Aktuálně je možno jezdit dvěma jízdními pruhy ze tří, avšak s maximální opatrností a obezřetností. Policisté dálničního oddělení Mankovice jsou stále na místě a zjišťují komplexní informace k dopravní nehodě.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 14. srpna 2025