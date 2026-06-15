Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Dopadení výrobců drog
Kriminalisté zadrželi tři muže a ženu, kteří navařili několik kilo pervitinu, který poté prodávali v Praze a Středočeském kraji.
Detektivové z 5. oddělení Prahy I získali ze zájmového prostředí několik poznatků o prodeji většího množství pervitinu na území Prahy 6 a následným rozpracováním zjistili, že skupina několika osob pervitin nejen prodává, ale jsou i jeho samotnými výrobci. Postupným rozpracováním trestního spisu s krycím názvem „Lečo“ kriminalisté zjistili, že čtveřice drogy vyráběla nejprve v bytě v Praze 6 a poté se přesunula do chatových oblastí ve Středočeském kraji. Ve své varně byli schopni za jeden var vyrobit i několik set gramů pervitinu a celkem tak vyrobili několik kilogramů této drogy. Jeden z podezřelých na sebe navíc připoutal pozornost tím, že ho policisté chtěli zastavit při běžné silniční kontrole a on jim začal ujíždět, kdy v průběhu pronásledování postupně vyhazoval sáčky s drogami a poté ho na útěku zastavily až varovné výstřely zasahujících policistů. Lustrací u něho bylo zjištěno, že má navíc dva platné zákazy řízení motorových vozidel. Při osobní prohlídce u něho nalezli mimo drog také střelnou zbraň.
V minulém týdnu, když už měli detektivové nasbíraný dostatek důkazních materiálů, uspořádali realizaci, při které všechny čtyři podezřelé zadrželi. Dva muže a jednu ženu zadrželi v Praze a posledního podezřelého vypátrali poblíž obce Tuklaty, kde poté, co zahlédl policisty, se dal na útěk a byl dostižen v polích mezi obcemi Rostoklaty a Tuklaty. Opět ho zastavily až varovné výstřely a i tentokrát byl ozbrojen střelnou zbraní, kterou hrozil nejprve policistům a poté ji chtěl použít i proti sobě.
Při následných domovních prohlídkách bylo nalezeno bezmála sedm set tisíc korun v hotovosti, necelý kilogram pervitinu a několik kilo tablet a červeného fosforu, ze kterého by se dalo vyrobit dalších několik kilogramů drog.
Zadržený čtyřicetiletý muž putoval po provedení dalších procesních úkonů rovnou do věznice, jelikož na něj byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu pro jeho předchozí trestnou činnost. Další dva podezřelí (muž 41 let, žena 22 let) jsou stíháni vazebně a stejně jako čtvrtý zadržený jsou obviněni ze spáchání trestného činu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy, za což jim v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
por. Richard Hrdina
15. června 2026