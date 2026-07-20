Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Dopadení skupiny zlodějů
Detektivové vypátrali a zadrželi trojici zlodějů, kteří odcizili nejen několik aut, vozíky a stavební materiál, ale také i bagr za milion korun.
Detektivové z 8. oddělení Prahy I se na začátku roku začali zabývat krádežemi několika přívěsných vozíků, ke kterým došlo na území Prahy 5 a 6. Za využití mnoha operativně pátracích prostředků se kriminalistům podařilo odcizené vozíky nalézt a společně s nimi i několik vozidel, která byla v registru vedena jako kradená. Rozpracováním celého případu se postupně dostali na stopu třem podezřelým, které následně vypátrali a zadrželi. Dalším šetřením zjistili, že zadržení mají na svědomí i mnoho dalších krádeží, kdy odcizili stavební materiál a také dva bagry za více než dva miliony korun. Jedna z krádeží vozidel se jim moc nezdařila, jelikož odcizené vozidlo naložili na vozík, ze kterého se jim při jízdě uvolnilo, spadlo a poškodilo bezmála deset zaparkovaných vozidel. Z tohoto místa tak museli okamžitě utéct. Lustracemi zadržených zjistili, že dva muži již mají bohatou trestní minulost, jelikož byli za krádeže již odsouzeni.
V současné chvíli jsou dva muži (1993 a 1986) a jedna žena (2000) obviněni ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci, za což jim s ohledem na způsobení škody převyšující tři miliony korun hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
20. července 2026