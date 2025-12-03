Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Dopadení lupiče
Za necelých 24 hodin kriminalisté dopadli lupiče. Nyní hledáme poctivou nálezkyni, která přišla vrátit kabelku.
Ženu vracející se z práce přepadl útočník na Jarově v ulici Pod Lipami v pondělí okolo 19 h a jeho cílem byla ženina kabelka. Poškozené ji chtěl strhnout z ramene, ale to se mu v první chvíli nepovedlo a došlo k souboji. Útočník cizinku smýkal po zemi, dokud se mu nepovedlo kabelky se zmocnit a dát se s ní na útěk. Zraněná žena ho chvíli pronásledovala, ale povedlo se mu v ulicích Jarova zmizet. Poškozená tím přišla o hotovost ve výši 30 tisíc korun, doklady a platební karty.
Případ začali ihned řešit kriminalisté z Palmovky a během necelého dne podezřelého zadrželi. Ten je nyní v jejich moci, kdy se jedná o šestatřicetiletého cizince.
Příběh má ale i další pozitivní souvislosti a tou je poctivá nálezkyně, který přišla kabelku poškozené vrátit. Pravděpodobně podle dokladů, které v ní byly, totiž zjistila její bydliště a přinesla ji. Před domem potkala sousedku, která jí slíbila, že poškozené kabelku předá. A tady se dostáváme k podstatě tohoto sdělení. S poctivou nálezkyní kabelky potřebujeme mluvit, aby nám doplnila potřebné informace k případu. Mělo by se jednat o ženu ve věku okolo 35 let, která je vysoká asi 175 cm a má tmavé vlasy. Prosíme, aby se nám ozvala na linku 158.
Za loupež pachateli v případě odsouzení hrozí až deset let vězení.
mjr. Jan Daněk
3.12.2025