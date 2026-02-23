Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopadení dealerky drog
Obviněna je pětatřicetiletá žena
Kriminalisté z Jindřichova Hradce zahájili trestní stíhání ženy podezřelé z dlouhodobé drogové trestné činnosti. Podle dosavadních zjištění měla nejméně od roku 2019 do února 2026 na různých místech v Jindřichově Hradci prodávat pervitin. Drogu měla distribuovat nejméně šestnácti osobám za téměř 600 tisíc korun. Kromě drogové trestné činnosti se měla dopustit také majetkové trestné činnosti. V období od červa 2025 do srpna téhož roku užívala mobilní telefon, ačkoliv jí bylo známo, že pochází z majetkové trestné činnosti. Dne 18. února 2026 bylo proti ženě zahájeno trestní stíhání. Obviněná je stíhána na svobodě. V případě prokázání viny ji soudce může poslat až na deset let do vězení.
nprap. Věra Mžiková
23. února 2026