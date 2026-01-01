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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Domů se zatím nevrátil

Znojemští policisté pátrají po patnáctiletém chlapci. 

Chlapec měl 18. července po výměně názorů se svými rodiči odejít z domova s tím, že si může dělat, co chce. V rodině očekávali, že se po nějaké době vrátí zpět. Když se však ani po několika dnech nevrátil, oznámili jeho pohřešování policii.

Z dosavadního pátrání vyplývá, že si mladík nejspíše užívá bez omezení prázdnin a záměrně se skrývá. Pokud byste měli jakékoli informace k pohřešovanému chlapci nebo věděli, kde se v současné době nachází, volejte na tísňovou linku 158.
Pátrání po osobách - Policie České republiky

Pokud je odkaz neplatný, byl pohřešovaný vypátrán

por. David Chaloupka, 29. července 2026

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