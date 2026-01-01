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Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor, oblastní oddělení Praha – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2
  • místo výkonu: Praha 5 – Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1259 / Na Baních 1304
  • hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • zajišťuje provoz vybavených objektů
  • spolupráce s příslušnými pracovníky zabezpečujícími opravy, servis a údržbu
  • potvrzuje rozsah a kvalitu prováděných dodavatelských prací
  • provádí drobný servis spojený s údržbou budov

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 4, tarifní plat 25 240,- Kč
  • osobní příplatek 300,- Kč při nástupu
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění)
  • možnost využití tří týdenního letního dětského tábora pro děti ve věku 6 – 15 let za zvýhodněnou cenu
  • možnost rekreace v resortních zařízeních
  • řádná dovolená 200 hodin
  • 5 dní indispozičního volna
  • dobrá dopravní dostupnost
  • možnost ubytování pro mimopražské v resortních ubytovnách

Požadujeme

  • střední odborné (vyučen)
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • státní občanství ČR

Výhodou

  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • odborná způsobilost v elektrotechnice, dle příslušné vyhlášky

Další informace

  • pracovní doba pondělí–čtvrtek 7:00 – 15:30 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • termín pro zaslání životopisu: do 31.07.2026 
  • možnost nástupu: 1.08. 2026 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení může být osobní pohovor.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu rlzpp.eo@pcr.cz, předmětem „domovník – Žižkov nebo Zbraslav“ podle vašeho zájmu.

Případné doplňující informace je možné získat na sekretariátu Ekonomického odboru, tel.: 974 884 440/ 577.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů. Děkujeme za pochopení.

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