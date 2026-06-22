Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Domnělá investice skončila škodou skoro milion korun
Kriminalisté z Nového Jičína se zabývají dalším investičním podvodem. Tentokrát se jednalo o investici, při které šedesátiletý muž přišel o více jak 900 000 korun.
Vše začalo v letošním roce, kdy muž reagoval prostřednictvím webových stránek na nabídku k investování. Uvěřil falešnému finančnímu poradci, který jej následně kontaktoval prostřednictvím aplikace WhatsApp. Nechal se zlákat na investice do kryptoměny na falešné platformě vydávající se za banku. Lživá legenda byla postavena na zaslání vstupního poplatku převyšující 2 000 korun na účet pachatele. Ten se fiktivně projevil ve falešné aplikaci, kterou si poškozený nainstaloval. Podvodný účet začal okamžitě vykazovat vysoké zhodnocení z domnělé investice a na základě této skutečnosti byl muž motivován investovat další finanční prostředky. Údajné zhodnocení bylo natolik lákavé, že muž přijal nabídku zřízení rovněž podvodné půjčky, kterou měl v úmyslu pokrýt následující investice. Muž na investice nechtěl čerpat finanční prostředky ze společného účtu, kde s manželkou uchovávali našetřené úspory. Byl neustále přesvědčován, aby investoval mnohem větší částky. Vidina vysokého výdělku vedla poškozeného k tomu, že potvrzoval transakce ve prospěch třetích stran, přičemž byl neustále ubezpečován, že se jedná pouze o vyřízení půjčky, a proto autorizační kódy potvrzoval bez čtení obsahu. Takovýchto transakcí muž potvrdil celkem 11, až poté zjistil, že se nejedná o jemu přislíbenou půjčku, ale o transakce, které byly příčinou odlivu peněz ze společného rodinného účtu. Po tomto zjištění bylo však již pozdě a nešťastný důvěřivec přišel o úspory v celkové hodnotě převyšující 900 000 korun.
Případem se začali zabývat kriminalisté z Nového Jičína, kteří od počátku věděli, že se muž stal obětí podvodného jednání. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě dopadení pachateli hrozí až osmileté vězení.
V obdobných případech dbejte v internetovém prostředí zvýšené opatrnosti. Nikdy nereagujte na pochybné reklamy slibující zázračný výnos z investic, neinstalujte do telefonních zařízení neznámé aplikace, neprojednávejte možnost investic s neznámými lidmi a nikdy nepotvrzujte v internetovém bankovnictví platby, které jste sami nezadali a o kterých nevíte, kam Vaše peníze nasměřují.
npor. Bc. Petr Linzer
oddělení tisku
22. června 2026