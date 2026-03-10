Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Domluvený prodej kostry Velorexu se změnil v podvod
Muž z Jičínska poslal dvě zálohy, prodejce však zboží nezaslal.
Policisté z obvodního oddělení v Jičíně prověřují případ podvodu při prodeji zboží prostřednictvím inzertního portálu, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel.
Čtyřicetidevítiletý muž z Jičínska si při prohlížení inzertního portálu všiml nabídky prodeje kostry vozidla Velorex. S prodejcem začal komunikovat prostřednictvím chatovací aplikaci a následně spolu hovořili i telefonicky. Na základě domluvy zaslal kupující na účet prodejce zálohu ve výši 5 000 Kč. Prodejce však tvrdil, že platba nedorazila a požadoval její opětovné zaslání. Muž tak učinil, avšak po druhé platbě prodejce přestal komunikovat. Zboží nebylo dodáno a peníze nebyly vráceny.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro možné spáchání přečinu podvodu, v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 2 léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Policie opakovaně upozorňuje veřejnost na zvýšený výskyt podvodných nabídek na různých inzertních portálech a prodejních platformách, včetně sociálních sítí. Pachatelé často využívají lákavé ceny, naléhají na rychlou platbu a po obdržení peněz přestávají komunikovat.
por. Mgr. Martin Stránský