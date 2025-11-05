Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Domácí násilí – u nás se netoleruje

Domácí násilí je v České republice protiprávní jednání, které se netoleruje, a oběti mají k dispozici účinnou ochranu a bezplatnou pomoc. 

Domácí násilí není jen soukromá věc mezi dvěma lidmi.
Je to protiprávní jednání, které může mít vážné následky pro zdraví, život i psychiku obětí.
V České republice se na něj pohlíží velmi vážně a společnost ho netoleruje.
Každý má právo žít v bezpečí – bez strachu, ponižování nebo fyzického ubližování.

🔹 Co je domácí násilí

Domácí násilí znamená opakované nebo dlouhodobé ubližování mezi lidmi, kteří spolu žijí nebo spolu žili.
Může se odehrávat mezi manžely, partnery, rodiči a dětmi, sourozenci nebo jinými blízkými osobami.

Má mnoho podob:

  • Fyzické násilí – bití, tahání, omezování pohybu, ničení věcí.
  • Psychické násilí – ponižování, urážky, vyhrožování, kontrola, izolace.
  • Ekonomické násilí – bránění v práci, odebírání peněz, omezování přístupu k financím.
  • Sexuální nátlak – vynucování sexu nebo jiného intimního chování.
  • Digitální násilí – sledování telefonu, kontrola zpráv, šíření fotografií bez souhlasu.

Domácí násilí není hádka.
Je to situace, kdy jedna osoba dlouhodobě ovládá druhou a zneužívá nad ní moc.

🔹 Jak reaguje český stát

V České republice je domácí násilí protiprávní jednání, které může naplňovat znaky různých trestných činů – například ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí, nebezpečné vyhrožování nebo nebezpečné pronásledování.

Pokud policie zjistí, že je někdo v ohrožení, může násilnou osobu okamžitě vykázat ze společného bytu nebo domu na dobu 14 dnů.
Tato doba je pevně stanovena zákonem a slouží k tomu, aby oběť získala čas a prostor k zajištění bezpečí.

Pokud hrozí, že by se násilí mohlo opakovat, soud může vydat předběžné opatření, kterým dobu ochrany prodlouží.
Soud také může nařídit zákaz kontaktu nebo přiblížení se – nejen osobně, ale i prostřednictvím telefonu nebo internetu.

V případě závažného násilí může být pachatel trestně stíhán podle příslušných ustanovení trestního zákoníku.

🔹 Kdo může pomoci

Pomoc je bezplatná, anonymní a dostupná pro všechny – včetně cizinců a občanů Ukrajiny.
Ohlášení domácího násilí neznamená ztrátu bydlení nebo odebrání dětí – cílem je naopak chránit život, zdraví a stabilitu rodiny.

📞 Kam se obrátit:

  • Policie ČR: 158 (nebo tísňová linka 112)
  • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006
  • Linka bezpečí pro děti a mládež: 116 111
  • Senior telefon (Život 90): 800 157 157
  • Intervenční centrum RESPONDEO: www.respondeo.cz, tel. 775 561 844
  • Další informace a pomoc najdete také v aplikaci Bright Sky CZ

🔹 Co dělat, když jste svědkem

Domácí násilí se často děje skrytě.
Pokud máte podezření, že někdo ve vašem okolí trpí násilím, neignorujte to.
Zavolejte policii nebo kontaktujte intervenční centrum.
I anonymní oznámení může zachránit život.

🔹 Jak se připravit na nebezpečí

Pokud se cítíte ohroženi, můžete si připravit tzv. bezpečnostní plán:

  • Mějte po ruce telefon s důležitými čísly.
  • Domluvte si se sousedy nebo přáteli tajný signál pro případ nouze.
  • Připravte si doklady, peníze, léky a základní věci („krizové zavazadlo“).
  • Zvažte, kam byste mohli v případě potřeby odejít – např. k příbuzným, do azylového domu nebo krizového centra.

🔹 Závěrem

Domácí násilí je protiprávní a neomluvitelné.
V České republice se obětem dostává ochrany bez ohledu na národnost, jazyk či pobytový status.
Pomoc existuje – a může zachránit život.
Nikdo si nezaslouží žít ve strachu.

nprap.Veronika Borovičková
5. listopadu 2025

Související dokumenty

  • Leták UK
    Velikost souboru: 549,4 KB / formát PDF
  • Leták CZ
    Velikost souboru: 507,3 KB / formát PDF

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 