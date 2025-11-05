Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Domácí násilí – u nás se netoleruje
Domácí násilí je v České republice protiprávní jednání, které se netoleruje, a oběti mají k dispozici účinnou ochranu a bezplatnou pomoc.
Domácí násilí není jen soukromá věc mezi dvěma lidmi.
Je to protiprávní jednání, které může mít vážné následky pro zdraví, život i psychiku obětí.
V České republice se na něj pohlíží velmi vážně a společnost ho netoleruje.
Každý má právo žít v bezpečí – bez strachu, ponižování nebo fyzického ubližování.
🔹 Co je domácí násilí
Domácí násilí znamená opakované nebo dlouhodobé ubližování mezi lidmi, kteří spolu žijí nebo spolu žili.
Může se odehrávat mezi manžely, partnery, rodiči a dětmi, sourozenci nebo jinými blízkými osobami.
Má mnoho podob:
- Fyzické násilí – bití, tahání, omezování pohybu, ničení věcí.
- Psychické násilí – ponižování, urážky, vyhrožování, kontrola, izolace.
- Ekonomické násilí – bránění v práci, odebírání peněz, omezování přístupu k financím.
- Sexuální nátlak – vynucování sexu nebo jiného intimního chování.
- Digitální násilí – sledování telefonu, kontrola zpráv, šíření fotografií bez souhlasu.
Domácí násilí není hádka.
Je to situace, kdy jedna osoba dlouhodobě ovládá druhou a zneužívá nad ní moc.
🔹 Jak reaguje český stát
V České republice je domácí násilí protiprávní jednání, které může naplňovat znaky různých trestných činů – například ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí, nebezpečné vyhrožování nebo nebezpečné pronásledování.
Pokud policie zjistí, že je někdo v ohrožení, může násilnou osobu okamžitě vykázat ze společného bytu nebo domu na dobu 14 dnů.
Tato doba je pevně stanovena zákonem a slouží k tomu, aby oběť získala čas a prostor k zajištění bezpečí.
Pokud hrozí, že by se násilí mohlo opakovat, soud může vydat předběžné opatření, kterým dobu ochrany prodlouží.
Soud také může nařídit zákaz kontaktu nebo přiblížení se – nejen osobně, ale i prostřednictvím telefonu nebo internetu.
V případě závažného násilí může být pachatel trestně stíhán podle příslušných ustanovení trestního zákoníku.
🔹 Kdo může pomoci
Pomoc je bezplatná, anonymní a dostupná pro všechny – včetně cizinců a občanů Ukrajiny.
Ohlášení domácího násilí neznamená ztrátu bydlení nebo odebrání dětí – cílem je naopak chránit život, zdraví a stabilitu rodiny.
📞 Kam se obrátit:
- Policie ČR: 158 (nebo tísňová linka 112)
- Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006
- Linka bezpečí pro děti a mládež: 116 111
- Senior telefon (Život 90): 800 157 157
- Intervenční centrum RESPONDEO: www.respondeo.cz, tel. 775 561 844
- Další informace a pomoc najdete také v aplikaci Bright Sky CZ
🔹 Co dělat, když jste svědkem
Domácí násilí se často děje skrytě.
Pokud máte podezření, že někdo ve vašem okolí trpí násilím, neignorujte to.
Zavolejte policii nebo kontaktujte intervenční centrum.
I anonymní oznámení může zachránit život.
🔹 Jak se připravit na nebezpečí
Pokud se cítíte ohroženi, můžete si připravit tzv. bezpečnostní plán:
- Mějte po ruce telefon s důležitými čísly.
- Domluvte si se sousedy nebo přáteli tajný signál pro případ nouze.
- Připravte si doklady, peníze, léky a základní věci („krizové zavazadlo“).
- Zvažte, kam byste mohli v případě potřeby odejít – např. k příbuzným, do azylového domu nebo krizového centra.
🔹 Závěrem
Domácí násilí je protiprávní a neomluvitelné.
V České republice se obětem dostává ochrany bez ohledu na národnost, jazyk či pobytový status.
Pomoc existuje – a může zachránit život.
Nikdo si nezaslouží žít ve strachu.
nprap.Veronika Borovičková
5. listopadu 2025